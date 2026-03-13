Reuters ha svelato l’identità dello street artist Banksy attraverso un’inchiesta

Attraverso l’inchiesta “In Search of Banksy”, Reuters avrebbe svelato la vera identità dell’artista britannico. Si tratterebbe di Robin Gunningham, nato a Bristol nel 1973. Il legale dell’artista non ha confermato le informazioni ed ha chiesto a Reuters di non pubblicare l’inchiesta, ma l’agenzia di stampa ha ritenuto che la notizia fosse di interesse pubblico.

È stata scoperta l'identità di Banksy, il celebre street artist rimasto anonimo per anni e autore di murales a sfondo politico che hanno segnato la scena artistica internazionale. L'inchiesta di Reuters ha individuato in Robin Gunningham, nato a Bristol nel 1973, l'artista sconosciuto fino a oggi.

Il reportage "In Search of Banksy", realizzato dai giornalisti Simon Gardner, James Pearson e Blake Morrison, è partito dalle opere apparse in Ucraina alla fine del 2022 la cui paternità era stata confermata dallo stesso Banksy dal suo profilo Instagram. L'inchiesta ha respinto una delle ipotesi maggiormente diffuse, ossia quella che Banksy sia Robert Del Naja, frontman della band Massive Attack. Del Naja si trovava in Ucraina nel 2022 ma, secondo Reuters, era accompagnato dal "vero" Banksy, ossia Robin Gunningham.

La tesi era già stata diffusa nel 2008 dal Mail on Sunday. L'avvocato di Banksy, Mark Stephens, ha scritto a Reuters che la pubblicazione delle informazioni potrebbe rappresentare una violazione della privacy dell'artista, interferirebbe con il suo lavoro e lo esporrebbe a possibili pericoli. Reuters ha comunque deciso di pubblicare il lavoro, ritenendo che l'identità e la carriera di una figura pubblica di forte impatto sulla cultura rappresenti una questione di interesse pubblico.

L'ultima opera attribuita a Bansky è comparsa lo scorso settembre e raffigurava un giudice che colpisce con il martelletto un manifestante disarmato. L'opera è stata interpretata come una critica alla repressione delle proteste filo-palestinesi in Inghilterra.

Che si chiami o meno Robin Gunningham, Banksy resta uno dei fenomeni più influenti nel mondo dell'arte contemporanea. La sua produzione è nata negli anni Novanta nella scena underground di Bristol ed è diventata un vero e proprio manifesto politico di critica all'attualità.