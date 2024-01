Resta bloccata per 15 ore nella cabina della seggiovia: “Ho urlato finché non ho perso la voce” La disavventura della snowboarder Monica Laso in California. “Non avevo un telefono, una luce o altro con me. Ho urlato disperatamente” ha raccontato ai media USA. La donna ha trascorso una nottata intera in quella cabina mentre le temperature sono scese a -4°. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

"Ho urlato disperatamente finché non ho perso la voce". Monica Laso è rimasta bloccata per 15 ore all'interno della cabina di una seggiovia in una stazione sciistica di Lake Tahoe, in California, nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 gennaio. La snowboarder ha raccontato la sua disavventura all'emittente americana KCRA, un'affiliata della CNN.

Monica aveva programmato una vacanza sugli sci con i suoi amici, ma non immaginava che avrebbe trascorso una nottata intera da sola sospesa nel vuoto. Dopo una giornata trascorsa a fare sport, ha detto di sentirsi stanca e così ha chiesto a un operaio di mostrarle la strada per la cabinovia in modo che potesse scendere a valle e ritrovarsi coi suoi amici. Ma due minuti dopo essere salita a bordo, la cabina che la stava trasportando si è fermata.

"Erano le 17 in punto. Non avevo un telefono, una luce o altro con me", ha ricordato la donna. Non riuscendo a mettersi in contatto con lei, gli amici hanno denunciato la sua scomparsa. Ma è stato solo quando la funivia dell'Heavenly Mountain Resort ha ripreso a funzionare, venerdì mattina, che le squadre di soccorso si sono rese conto che era rimasta lì dentro per tutta la notte; secondo il National Weather Service (il servizio meteorologico nazionale) le temperature sono scese a -4° C.

L'ufficio dello sceriffo della contea di El Dorado ha richiesto assistenza ai vigili del fuoco di South Lake Tahoe quando è stata trovata. “È stata subito sottoposta ad accertamenti" ha detto il maresciallo Kim George. “La sicurezza e il benessere dei nostri ospiti sono la nostra massima priorità all'Heavenly Mountain Resort. Stiamo indagando con la massima serietà”, ha dichiarato alla Galileus Web in una nota Tom Fortune, vicepresidente e direttore operativo di Heavenly Mountain Resort.