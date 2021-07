Regno Unito, condannato a 5 anni il serial killer dei gatti. “Ha distrutto la vita di intere famiglie” Steve Bouquet, 54 anni, guardia di sicurezza di un centro commerciale di Brighton e Hove, in Regno Unito, ha ucciso almeno nove animali accoltellandoli di notte e ne ha feriti altri 7 tra la fine del 2018 e la metà del 2019 a Brighton. Il procuratore Jayne Cioffi ha affermato che “nessuno di noi può comprendere cosa l’abbia spinto a fare questo agli animali domestici”.

A cura di Biagio Chiariello

Una guardia di sicurezza che ha ucciso nove gatti nell'arco di un periodo di 8 mesi a Brighton è stata condannata a più di cinque anni di carcere nel Regno Unito. Steve Bouquet, 54 anni, ha aggredito almeno 16 felini, uccidendone nove, tra la fine del 2018 e la metà del 2019 nella cittadini a 80 chilometri a sud di Londra. Ha sempre negato ogni imputazione, ma è stato messo spalle al muro dalle immagini registrate da una telecamera di sicurezza installata dal proprietario di uno dei gatti. I pubblici ministeri hanno inoltre spiegato che una foto di un gatto morto è stata trovata sul suo telefono e un coltello con sangue felino e il Dna di Bouquet è stato trovato durante una perquisizione della sua abitazione.

Nell'emettere la sentenza di condanna nei confronti di Bouquet, il giudice Jeremy Gold ha affermato che il suo comportamento è stato "crudele re ha colpito il cuore della vita familiare". Il 54enne, definito il "killer di gatti di Brighton" dalla gente del posto, è apparso davanti al giudice per la prima volta venerdì dopo non aver mai presenziato ad un'udienza del suo processo. Il procuratore Jayne Cioffi ha affermato che “nessuno di noi può comprendere cosa abbia spinto Bouquet a fare questo agli animali domestici”.

“E’ stato un caso tragico per tutti i proprietari coinvolti. Non solo Steve Bouquet ha inflitto orrende sofferenze a ciascuno degli animali che ha attaccato, ma ha anche causato un vero trauma ai loro proprietari, molti dei quali hanno trovato i loro amati animali feriti e sanguinanti”, ha detto. In aula alla lettura della sentenza vi erano anche i proprietari di alcune delle vittime di Bouquet: Hendrix, Tommy, Hannah, Alan, Nancy, Gizmo, Kyo, Ollie e Cosmo.