Regno Unito, 12enne scende dall’autobus, furgone la travolge e uccide: “Chi ha visto qualcosa parli” Una studentessa di 12 anni, Lexi McDavid, è stata investita e uccisa da un furgone dopo essere scesa da un autobus. L’incidente mortale è avvenuto martedì pomeriggio vicino Liverpool.

A cura di Chiara Ammendola

La 12enne investita da un furgone

È stata travolta e uccisa da un furgone bianco la studentessa 12enne Lexi McDavid, morta poco dopo in ospedale a causa delle ferite riportate. Il drammatico incidente è avvenuto nel Regno Unito, nella piccola città di Huyton, vicino Liverpool, dove la 12enne viveva e dove stanno indagando ora gli agenti di polizia che hanno lanciato un appello: “Chiunque abbia assistito all'incidente o abbia informazioni è pregato di farsi vivo”.

Stando a quanto ricostruito finora sembra che Lexi McDavid, 12 anni, sia stata investita da un furgone Mercedes bianco dopo essere scesa da un autobus. L'incidente è avvenuto martedì pomeriggio intorno alle 15.30 in Princess Drive. L'uomo alla guida del mezzo si sarebbe fermato poco dopo; intanto la studentessa, soccorsa dal personale medico, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Alder Hay dove è morta nella notte a causa delle ferite riportate. L'uomo alla guida del van è rimasto sul posto ma la sua versione non convincerebbe del tutto gli inquirenti.

Sull'incidente sta indagando la polizia del Merseyside che ha lanciato un appello affinché chiunque abbia visto cosa è successo o abbia filmati dell'incidente si faccia avanti. Andy Roper , sergente dell'Unità investigativa della polizia del Merseyside ha dichiarato: “I nostri pensieri e le nostre condoglianze questa mattina vanno alla famiglia di Lexi – le parole rilasciate alla stampa locale – che ha perso la vita in una tragica giovane età. È in corso un'indagine e chiediamo che chiunque abbia assistito all'incidente o lo abbia ripreso con un cellulare e non si sia ancora fatto avanti lo faccia il prima possibile”.