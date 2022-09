Regina Elisabetta II, svelata ufficialmente la lapide: la tomba dove è sepolta la sovrana Collocata presso il memoriale di Giorgio VI, padre di Elisabetta II morto nel 1952, sulla lapide sono incisi i nomi dei genitori della regina, quello della sovrana e di suo marito Filippo.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La lapide della regina Elisabetta II è stata ufficialmente svelata, con una foto rilasciata dai profili social della Royal Family, cinque giorni dopo la sepoltura della sovrana scomparsa l'8 settembre nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

Morta all'età di 96 anni, dopo più di 70 anni di regno, un record nel Regno Unito, Elisabetta II è stata sepolta lunedì durante un sontuoso funerale di stato, la Sovrana ora riposa presso il memoriale di Giorgio VI, padre di Elisabetta II morto nel 1952, sulla lapide sono incisi, come già in precedenza, i nomi dei genitori della regina, quello della sovrana e di suo marito Filippo.

"Oggi viene pubblicata una fotografia della lapide in pietra ora installata presso la cappella commemorativa di Re Giorgio VI, a seguito della sepoltura di Sua Maestà, la Regina Elisabetta. La cappella commemorativa Re Giorgio VI si trova tra le mura della cappella di San Giorgio, a Windsor" si legge sul profilo.

La tumulazione è avvenuta in forma privata in coda alle grandiose cerimonie pubbliche delle ore precedenti, alla presenza solo di re Carlo III con la regina consorte Camilla, degli altri figli della sovrana defunta e dei familiari più stretti di casa Windsor. Sulla lapide si leggono 4 nomi, i primi due in alto e gli altri subito sotto: "George VI 1895-1952", "Elizabeth 1900-2002", "Elizabeth II 1926-2022" e "Philip 1921-2021".

Leggi anche Perché c'è una stella di metallo sulla lapide della regina Elisabetta II

La lastra, le cui immagini erano apparse in precedenza sui social media, è realizzata in marmo nero belga intagliato a mano, intarsiato con lettere in ottone, "per armonizzarsi con la pietra precedentemente installata nella cappella", secondo Buckingham Palace.