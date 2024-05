video suggerito

Rapito a 17 anni, ritrovato quasi trent’anni dopo in una buca sotto casa del vicino: la storia di Omar Omar Bin Omran era stato rapito nel 1997 nei pressi della sua abitazione di Djelfa, in Algeria. La famiglia credeva fosse morto durante la guerra civile, ma la realtà era un’altra… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

370 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aveva appena 17 anni quando fu rapito. A distanza di quasi trent'anni la famiglia di Omar Bin Omran aveva perso le speranze di rivederlo vivo. E invece sabato 11 maggio è stato ritrovato nascosto nella cantina del vicino, dove era stato tenuto rinchiuso per tutto questo tempo. A raccontare la sua storia è il Sun.

Omar Bin Omran, di origini algerine, era scomparso nella città di Djelfa nel 1997. I suoi cari pensavano che fosse stato ucciso durante la guerra civile tra il governo del Paese nordafricano e i vari gruppi di ribelli islamici che hanno imperversato per un decennio negli anni '90 e nei primi anni 2000.

In realtà l'uomo non si era quasi mai allontanato. Le autorità hanno infatti comunicato di aver arrestato un uomo di 61 anni sospettato di tenere prigioniero Omar nella sua abitazione a 200 metri di distanza da quella dei familiari del rapito. "Informiamo l'opinione pubblica che il 12 maggio, intorno alle ore 20:00, Omar B. (45 anni) è stato trovato in casa del suo vicino BA (61 anni)", dice l'autorità. Dicono che BA, arrestato, lavorasse nel pubblico impiego e vivesse da solo.

Leggi anche Ritrovata a Giarre la ragazza di 17 anni scomparsa da Taormina: sta bene

"La madre di Omar è morta mentre lui era segretato senza sapere cosa fosse successo a suo figlio. Non sapeva che lui era praticamente al suo fianco per tutto il tempo", ha detto un vicino di BA arrestato e la famiglia di Omar.

Il quotidiano algerino El Khabar scrive come la scoperta di Omar si deve al cane della famiglia che lo avrebbe individuato seguendo il suo odore. La giornale sostiene che il rapitore abbia cercato di avvelenare l'animale per allontanare la famiglia. Ma loro a quel punto avrebbero fatto irruzione nella proprietà e fatto la scioccante scoperta.

I media algerini hanno pubblicato un filmato del momento in cui Omar è stato tratto in salvo, con la barba lunga. Era in un fosso ricoperta di fieno, in un allevamento di pecore. "Il 12 maggio 2024, la pubblica accusa, attraverso il dipartimento regionale della Gendarmeria Nazionale di El Jadid, ha ricevuto una segnalazione da parte di un anonimo secondo cui Omar bin Omran, scomparso quasi 30 anni fa, si trovava nella casa di uno dei suoi vicini, più precisamente nella stalla dove si trovavano le pecore", hanno detto le autorità.