Quattordicenne trovata morta tra le rovine di una chiesa, era nuda: 22enne confessa l’omicidio Tragedia in Spagna, dove una giovane di 14 anni è stata trovata morta completamente nuda e tra le rovine di una chiesa. A confessare il delitto sarebbe stato un 22enne, che è stato arrestato, come ha confermato il premier Pedro Sanchez. Il dolore della madre della vittima: “L’hanno incastrata”.

A cura di Ida Artiaco

La madre di Jaula (Screen da El Mundo)

Una ragazza di 14 anni è stata uccisa ed il suo corpo senza vita è stato ritrovato nudo tra le rovine di una chiesa. È successo in Spagna, precisamente ad Alcalá La Real, nel sud del Paese. La notizia, che da ieri sta tenendo banco tra l'opinione pubblica, è stata confermata oggi dal premier Pedro Sanchez nel corso di un intervento in Parlamento in risposta al deputato dell'opposizione Santiago Abascal, leader del partito di estrema destra Vox, aggiungendo che per il delitto è stato fermato un giovane di 22 anni, il quale al momento è considerato un sospettato in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini.

Secondo le prime informazioni raccolte dai media iberici, il ragazzo ieri sera ha chiamato la polizia per avvisare del delitto. Una volta sul posto indicato, agenti hanno trovato il corpo della vittima nudo e con segni di violenza non specificati tra le rovine della chiesa di Santo Domingo de Silos, accanto alla Fortaleza de la Mota, una zona boschiva situata alla periferia di cittadina, riporta l'agenzia di stampa Efe. Per il momento non è chiaro se il giovane arrestato e la vittima, che era di origine marocchina ma era nata e cresciuta in Spagna, si conoscessero, anche perché come riporta il quotidiano El Mundo, il 22enne era in stato di shock dopo l'arresto e non ha potuto offrire informazioni che potessero chiarire le circostanze dell'accaduto. Intanto, si attendono i risultati dell'autopsia sul corpo dell'adolescente. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe morta per soffocamento.

"La città è totalmente scossa, devastata da questo evento", ha detto il sindaco Marino Aguilera, che ha aggiunto che l'indagine è aperta e che al momento non è stato ancora stabilito se si tratti di un caso di violenza di genere. Disperata è la madre della giovane vittima, che questo pomeriggio si è recata insieme ad altre decine di persone nei pressi del municipio per chiedere che sia fatta giustizia: "L'hanno incastrata, non lo conosceva quel ragazzo. Era la mia unica figlia, ho passato tutta la vita a lavorare per farla studiare e ora non c'è più".