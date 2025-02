Putin pronto a colloqui con Zelensky: “L’Ucraina ha diritto a entrare nell’UE, ma per la NATO è diverso”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin

Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a colloqui con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky "se necessario". È quanto ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, mentre a Riad è in corso l'incontro tra la delegazione Usa e quella russa sulla guerra in Ucraina.

"Putin – ha ribadito Peskov – ha detto più volte che, se necessario, sarebbe anche pronto a negoziati con Zelensky – ha detto Peskov, citato dall'agenzia Interfax -. Allo stesso tempo, la formalizzazione legale di accordi deve essere discussa approfonditamente, considerando la realtà che lascia spazio a dispute sulla legittimità dello stesso Zelensky". Il mandato come presidente ucraino è finito nel maggio del 2024 senza elezioni per la legge marziale.

Non solo. Sempre il portavoce del Cremlino ha affermato che la Russia non ha nulla in contrario a un ingresso dell'Ucraina nella UE, rispondendo a una domanda dei giornalisti. "Questo – ha commentato Peskov, sempre citato dall'agenzia Interfax – è il diritto sovrano di qualsiasi Paese. Stiamo parlando di processi di integrazione economica. Qui, ovviamente, nessuno può dettare nulla a un altro Paese, e noi non lo faremo. Ma naturalmente – ha aggiunto – la nostra posizione è completamente diversa su questioni relative alla sicurezza, alla difesa e alle alleanze militari. Lì, abbiamo un approccio diverso, ed è ben noto a tutti", ha concluso riferendosi alla volontà di Kiev di entrare nella NATO.

Intanto, come abbiamo visto, proseguono a Riad i colloqui preparatori del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin. Per la Russia partecipano il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il consigliere del presidente per gli Affari esteri, Jurij Ushakov, che sono arrivati nella capitale saudita lunedì sera. Ushakov ha dichiarato che i colloqui saranno "puramente bilaterali" e non includeranno funzionari ucraini. Per gli Stati Uniti, invece, partecipano il segretario di Stato americano Marco Rubio, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e l'inviato speciale Steve Witkoff. Al termine della giornata negoziale, ha reso noto il ministero degli Esteri russo, Sergei Lavrov parlerà con la stampa. "Forse emergeranno delle previsioni basate sui risultati dei negoziati odierni, ma lo scopriremo più avanti, dopo la conclusione di questo colloquio", ha precisato Peskov.