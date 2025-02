video suggerito

Ucraina, Trump: "Putin vuole che la guerra finisca presto, Zelensky sarà coinvolto nei negoziati per la pace" Donald Trump ha ribadito che incontrerà presto Vladimir Putin, aggiungendo che quest'ultimo vuole che la guerra in Ucraina "finisca presto". Ha poi sottolineato che Zelensky sarà coinvolto nei negoziati per la pace.

A cura di Ida Artiaco

Il presidente USA Donald Trump è tornato a parlare della guerra in Ucraina. "Penso che voglia che la guerra finisca e presto", ha detto riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. "Anche Volodymiyr Zelensky vuole che finisca e sarà coinvolto nei negoziati di pace", ha aggiunto, sottolineando di escludere che lo zar voglia conquistare tutta l’Ucraina: "No, credo voglia fermarsi".

L'ex tycoon ha poi ribadito che potrebbe incontrare molto presto Putin: "Nessuna data stabilita, ma potrebbe essere molto presto", ha risposto ai giornalisti. "Tipo questo mese?", hanno incalzato i cronisti. "Beh, sarà presto. Vedremo cosa succede, si stanno incontrando adesso", ha aggiunto riferendosi agli imminenti colloqui a Riad tra americani e russi. "Questo avrebbe dovuto essere fatto quattro anni fa, tre anni fa, prima che iniziasse, ma avrebbe dovuto essere fatto subito do, po che è iniziato, invece di farlo ora, tre anni dopo", ha concluso.

Ai colloqui per la pace parteciperanno anche l'Ucraina e i paesi europei, non solo USA e Russia. È quanto ha precisato poi il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Il massimo diplomatico statunitense ha dichiarato che i contatti diretti tra Washington e Mosca della scorsa settimana servivano a saggiare la reale disponibilità al dialogo della Russia, e non erano un segnale della volontà degli Usa di escludere gli alleati europei dalla negoziazione di una soluzione al conflitto. Anche gli incontri tra funzionari statunitensi e russi in Arabia Saudita, ha aggiunto Rubio, sono parte di una fase preliminare. E, qualora i colloqui progredissero, i Paesi europei e l'Ucraina "vi prenderebbero parte a pieno titolo".

Intanto, le autorità di Kiev affermano che le forze russe hanno attaccato stanotte diverse zone dell'Ucraina, causando danni e disservizi. Lo riportano i media locali. In particolare 10 droni russi avrebbero preso di mira la città di Zaporizhzhia colpendo alcuni magazzini, che hanno preso fuoco. Interruzioni di corrente dovute ai raid si sono verificate invece a Kherson. Esplosioni anche a Kharkiv, attaccata da velivoli senza pilota di tipo Shahed.