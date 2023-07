Punto da una zanzara mentre è in vacanza in Brasile con la mamma, Matteo muore a 14 anni Il 14enne Matteo Chieu, originario di Tolmezzo, in provincia di Udine, è morto in Brasile, dove si trovava in vacanza con la mamma, in seguito alla puntura di una zanzara. Il decesso dopo la corsa in ospedale.

A cura di Ida Artiaco

una puntura di zanzara.

Un ragazzo friulano di soli 14 anni, Matteo Chieu, originario di Tolmezzo, in provincia di Udine, è morto in Brasile, dove si trovava in vacanza, in seguito alla puntura di una zanzara e alle sue complicazioni.

La tragedia si è verificata nelle scorse ore: il ragazzo si trovava con la mamma Danise Farias, originaria di Salinópolis nello Stato del Pará, per incontrare i parenti materni. Da quanto si apprende, le sue condizioni avrebbero iniziato a peggiorare a causa della puntura dell’insetto. Trasportato con urgenza nell’ospedale di zona, è morto poco dopo: inutili sono risultate le cure somministrate dai sanitari, che non hanno potuto evitare il decesso del ragazzo.

A giugno aveva concluso il primo di anno al liceo scientifico Paschini e subito dopo era partito con la mamma alla volta del Brasile. Il padre del ragazzo, un conosciuto commerciante della città, è partito immediatamente per il Sud America.

Leggi anche Lamiera si stacca da un camion e lo trafigge alla trachea mentre guida: Klaudio muore a 23 anni

In aggiornamento.