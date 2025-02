Pullman precipita in un burrone, un morto e decine di feriti a El Salvador: autista positivo a test antidroga Una persona è morta e almeno 30 sono rimaste ferite a El Salvador dopo che il pullman sul quale viaggiavano è precipitato in un burrone. L’incidente è avvenuto vicino alla città di San Vicente. La vittima è un uomo di 80 anni, deceduto per un trauma cranico. L’autista è risultato positivo al test antidroga. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Foto X di Protección Civil de El Salvador.

Una persona è morta e decine sono rimaste ferite a El Salvador dopo che il pullman sul quale viaggiavano è precipitato in un burrone. L'incidente è avvenuto ieri, sabato 15 febbraio, nella regione di Quebrada Seca, vicino alla città di San Vicente.

La Presidenza salvadoregna ha parlato di un morto, deceduto in ospedale a seguito delle lesioni riportate nell'incidente, e di "almeno 30 feriti", alcuni dei quali hanno ricevuto cure mediche ai lati della strada. Altri invece sono stati portati in ospedale in gravi condizioni.

La vittima è un uomo di 80 anni, identificato come Felipe Amado Cárcamo Fuentes, originario di Santo Domingo, che nell'incidente ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco salvadoregni e gli uomini della della Protezione Civile.

Come riportano i quotidiani locali, l'autista del pullman caduto nel burrone è risultato positivo al test antidroga ed era alla guida sotto effetto di marijuana. La notizia è stata confermata anche dal Ismael Flores, il direttore generale dei trasporti terresti.

"Avvieremo procedure amministrative per garantire che questi incidenti non si ripetano più, applicando le misure appropriate. Guidare un mezzo di trasporto pubblico è una responsabilità. Non si può giocare con la vita dei salvadoregni", ha detto Flores.

L'uomo, un 32enne, è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di guida pericolosa, che prevede una pena detentiva da 5 a 10 anni.

L'esatta dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento, il veicolo è uscito dall'autostrada Panamericana all'altezza del chilometro 76 cadendo dal burrone e schiantandosi in una zona boscosa.

Si tratta del secondo incidente del genere avvenuto in una settimana in America Centrale. Lunedì scorso un autobus è caduto in un dirupo in Guatemala, in un incidente che ha causato 55 morti.