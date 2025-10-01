Pugnalò a morte marito e moglie per soldi 30 anni fa: giustiziato in Florida Victor Tony Jones, aveva 64 anni

Jones, 64 anni, ha ricevuto l’iniezione letale martedì 30 settembre. Nel 1990 aveva ucciso Jack (67) e Dolly Nestor (66), una coppia di negozianti di Miami, perché gli dovevano dei soldi. Quella di Jones è la tredicesima esecuzione del 2025 in Florida, la trentaquattresima negli Stati Uniti.

È stata eseguita la condanna a morte di Victor Tony Jones che nel 1990 uccise i Nestor, una coppia di sessantenni, durante una rapina a Miami. Aveva 64 anni. Nel pomeriggio di martedì 30 settembre, l'uomo è stato sentenziato con l'iniezione letale nel carcere statale della Florida.

Si tratta della tredicesima persona giustiziata quest'anno in Florida, lo stato americano con il maggior numero di esecuzioni nel 2025. A livello nazionale è la trentaquattresima, il picco più alto dal 2014.

La pena di morte è stata fissata e firmata dal Governatore Ron DeSantis a fine agosto. Nel giorno dell'esecuzione Jones, che è stato per 35 anni in carcere, si è svegliato all'alba per incontrare una guida spirituale. Dopo non ha ricevuto nessun'altra visita.

Quando gli è stato chiesto se avesse un'ultima dichiarazione da fare prima di ricevere l'iniezione letale ha risposto semplicemente "Nossignore". Ad assistere alla pena di morte c'era anche Irene Fisher, l'unica figlia della coppia uccisa da Jones nel 1990. "Avrei desiderato una morte così tranquilla per i miei genitori, che invece sono stati uccisi violentemente" ha detto.

Chi era Jones e perché è stato condannato

Le vittime del doppio omicidio erano Jack e Dolly Nestor, rispettivamente di 67 e 66 anni. Avevano due figli e facevano i negozianti. Avevano assunto Jones per un lavoro occasionale poco prima che, il 19 dicembre 1990, lui li uccidesse.

L'uomo, che secondo quanto ricostruito era sotto effetto di sostanze, ha attaccato la coppia nel loro negozio di Miami. Ha prima pugnalato la donna al collo, perché si era rifiutata di pagarlo per un lavoro non finito. Poi ha raggiunto Jack Nestor, accoltellandolo al cuore. Quest'ultimo, prima di morire, lo ha colpito alla testa con un proiettile.

Sulla scena del crimine è poi arrivato un corriere, che ha trovato i corpi senza vita dei Nestor e Jones ferito dal colpo di pistola, che poi non si è rivelato fatale. Le indagini hanno inoltre ricostruito che l'omicida aveva sottratto alla coppia portafogli, chiavi e altri oggetti personali.

Dopo il crimine, Jones è stato portato in ospedale, dove ha confessato a un'infermiera di aver ucciso la coppia perché gli dovevano dei soldi. Nel 1993 è stato condannato ufficialmente alla pena di morte, con due capi d'accusa di omicidio di primo grado.