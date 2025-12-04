Pubblicate le foto della villa di Epstein: la poltrona da dentista, le maschere e la lavagna con nomi di donne

Foto e video inediti dell’isola di Jeffrey Epstein, al centro degli abusi su ragazze da parte del finanziere (morto suicida in carcere nel 2019) e dei suoi amici, sono stati resi pubblici dai dem. Tra i tanti scatti ce ne sono alcuni particolarmente inquietanti.

La poltrona da dentista con le maschere appese al muro.

Le foto e i video inediti del resort sull'isola caraibica di Little Saint James appartenuta a Jeffrey Epstein, e per decenni centro degli abusi su ragazze da parte del finanziere (morto suicida in carcere nel 2019) e dei suoi amici, sono stati resi pubblici dai democratici della commissione vigilanza della Camera.

Jeffrey Epstein.

Nelle nuove immagini si vedono diverse camere da letto, due bagni, un telefono fisso con alcuni nomi scritti sui tasti per la chiamata rapida. Ci sono anche i giardini della villa, la piscina e un sentiero che si affaccia sull'oceano.

Foto dell’esterno della villa di Epstein.

Tra i tanti scatti ce ne sono due particolarmente inquietanti. Uno mostra la poltrona di un dentista, bianca e arancione, in una stanza senza finestre alle cui pareti sono appese delle maschere di uomini.

In un'altro, una stanza austera, sempre senza finestre, con poltrone damascate in velluto rosso. Su una delle pareti c'è una grande lavagna con scritte parole come "potere", "inganno", "complotti" e "politico". Ci sono anche dei nomi di donna, omessi dalla commissione per tutelare le vittime.

La lavagna con le parole "potere", "inganno", "complotti", "politico" e i nomi di alcune donne.

"Queste nuove immagini offrono uno sguardo inquietante sul mondo di Epstein e la sua isola. Le stiamo diffondendo per garantire la trasparenza nella nostra indagine e per contribuire a ricostruire il quadro completo degli orribili crimini del finanziere", ha dichiarato in una nota il deputato Robert Garcia, esponente della commissione.

La divulgazione è arrivata nelle scorse ore, a pochi giorni dalla firma da parte di Donald Trump di una legge che obbliga il dipartimento di Giustizia a pubblicare tutti i cosiddetti "file Epstein" in suo possesso, dopo mesi di attacchi al presidente americano e alla sua amministrazione per la gestione del caso.

La mappa dell’isola.

Non solo da parte delle vittime, ma anche dai Maga e da alcuni repubblicani. La pubblicazione dei documenti potrebbe avvenire a breve, a meno che il Dipartimento di giustizia non impugni la clausola della legge che prevede di non renderli noti nel caso ci sia un'indagine in corso.

L'inchiesta c'è, ordinata dal presidente Usa a novembre per tentare di ricostruire i legami tra Epstein e diversi importanti democratici, tra cui l'ex presidente Bill Clinton, l'imprenditore Reid Hoffman e l'ex segretario al Tesoro Larry Summers.