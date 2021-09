Provoca incidente nel quale muoiono i figli di 4 e 10 anni, madre non si presenta al processo: è fuggita Mary McCann avrebbe dovuto presentarsi di fronte alla Corte di Aylesbury nell’ambito del processo che la vede accusata della morte di suo figlio Smaller, 10 anni, e della figlia Lilly, 4, per guida pericolosa. I fatti sono avvenuti il mese scorso, quando l’auto guidata dalla 35enne si è schiantata contro un camion.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna inglese di 35 anni accusata di aver ucciso due dei suoi figli in un incidente su un'autostrada del Regno Unito non si è presentata oggi 10 settembre in tribunale. Mary McCann ha saltato l'udienza alla corte di Aylesbury nell'ambito del processo che la vede accusata della morte di suo figlio Smaller, 10 anni, e della figlia Lilly, 4, per guida pericolosa. Il Ministero degli Interni ha già messo in allerta stazioni e aeroporti.

Secondo le ricostruzioni, la donna, originaria di Derby, stava guidando una Vauxhall Astra bianca quando è scontrata con un camion autoarticolato sull'autostrada vicino a Milton Keynes intorno alle 23:10 del 9 agosto. I due bambini sono morti nello schianto che ha provocato la chiusura della carreggiata nord per 12 ore. La McCann, un altro bambino a bordo e l'autista del camion sono rimasti illesi. La zia dei bambini, Margaret McCann, 26 anni, ha detto che la famiglia stava tornando da una festa a Londra quando si è verificato l'incidente.

Il procuratore Heather Stangoe ha dichiarato alla corte: "Questa settimana c'è stato il funerale dei suoi figli. Suo figlio di un anno ora è con la nonna ed è al sicuro". "Il suo avvocato ci ha fatto sapere che non era riuscito a contattare l'imputata. Neanche sua sorella sa dove si trova" ha aggiunto. L'avvocato difensore, Laban Leake, ha aggiunto: "Non sappiamo nulla del suo stato d'animo".

Il giudice Francis Sheridan ha emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti: "È molto probabile che fuggirà in Irlanda. Questo è un caso triste, ma fuggire per evitare l'incriminazione è a mio avviso una scelta tattica".