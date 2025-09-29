Prova ad aprire portellone di emergenza dell’aereo Ryanair mentre è in volo: arrestato, rischia fino a 5 anni

L’incidente è avvenuto su un volo Ryanair tra Londra e Alicante, venerdì 26 settembre. L’uomo era in viaggio con un gruppo di amici per un addio al celibato. Erano tutti ubriachi e hanno infastidito i passeggeri con linguaggio volgare, sputi e molestie. Quando l’uomo ha cercato di forzare l’uscita di emergenza, il comandante è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Tolosa. Ora l’inglese rischia fino a 5 anni di carcere. Sul volo c’era anche il figlio.

Un uomo inglese rischia fino a 5 anni di carcere in Francia per aver provato ad aprire una delle porte di emergenza di un aereo mentre era in volo. È successo venerdì 26 settembre, su un volo Ryanair partito dall'aeroporto Luton di Londra con destinazione Alicante, in Spagna.

L'uomo era seduto vicino a una delle uscite di sicurezza e ha minacciato più volte di aprire il portellone nonostante i richiami dello staff. Per questo, il comandante è stato costretto a eseguire un atterraggio di emergenza a Tolosa.

Nello scalo francese le forze dell'ordine l'hanno fatto scendere dall'aereo, nonostante abbia opposto resistenza, come testimoniato da un video postato da una dei passeggeri su TikTok. L'uomo, che aveva bevuto molto, è stato portato in una cella della Polizia di frontiera in aeroporto. Solo dopo che ha smaltito l'alcol, è stato interrogato.

Insieme a lui sono stati portate via altre quattro persone. Infatti, secondo quanto ricostruito dalle autorità e secondo i racconti dei testimoni, l'uomo era in viaggio insieme a un gruppo di amici: stavano festeggiando un addio al celibato. Erano tutti ubriachi e molesti.

A raccontare alla stampa locale quanto accaduto sul volo è stata la donna che ha postato il video. Il gruppo "è stato da subito rumoroso" e ha disturbato tutti gli altri passeggeri.

Uno degli uomini dell'addio al celibato si è seduto vicino a un'amica della donna, tentando di abbracciarla e baciarla. Altri due hanno avuto un violento litigio e si rifiutavano di sedersi una volta richiamati dalle hostess. Altri ancora hanno sputato sui sedili.

Dopo che l'uomo ha minacciato la sicurezza di tutti provando ad aprire la porta di emergenza, il comandante ha annunciato l'atterraggio a Tolosa. A quel punto, come si vede dal video, in due si sono fatti facilmente portare via, mentre il loro amico ha opposto molta resistenza.

Sul volo era presente anche suo figlio, che ha cercato di convincere le autorità che il padre non fosse il vero responsabile dei disordini e che quindi non meritasse di essere allontanato.

Solo quando le autorità hanno fatto scendere il gruppo dall'aereo, quest'ultimo ha ripreso il suo volo regolarmente fino ad Alicante. Ora, l'arrestato rischia fino a 5 anni di carcere per aver messo in pericolo la sicurezza dell'aereo in volo.