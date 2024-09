video suggerito

Usa, prof costringe alunni a suturare le ferite del suo gatto in classe: "Inquietante" La terribile scena è avvenuta nei locali di una scuola pubblica di Palestine, in Texas, ed è stata ripresa anche in un video. Un filmato che, dopo la denuncia dei ragazzini, ha portato in manette Emily Marie Benner, 25enne professoressa di agraria.

A cura di Antonio Palma

Un'insegnante di una scuola superiore del Texas, in Usa, è stata arrestata dalla polizia dopo aver costretto i suoi alunni a suturare le ferite del suo gatto in classe. La terribile scena è avvenuta nei locali di una scuola pubblica del distretto di Westwood, a Palestine, ed è stata ripresa anche in un video. Un filmato che, dopo la denuncia dei ragazzini, ha portato in manette Emily Marie Benner, 25enne professoressa di agraria.

La donna, che deve rispondere dell’accusa di crudeltà verso animali domestici, è stata arrestata domenica 25 agosto ma poi rilasciata in attesa del processo con una cauzione di 7500 dollari. Lunedì il sovrintendente della scuola ha inviato una lettera ai genitori, agli studenti e alla comunità locale per scusarsi per l’accaduto definito inquietante. Nello stesso giorno la foto e la biografia dell’insegnate son spariti dal sito web della scuola ma non è chiaro se è stata licenziata.

Secondo quanto racconta la Cbs, che ha visionato il filmato, il video, che risale a venerdì 23 agosto, inizia con Benner che chiede ai suoi studenti di afferrare il gatto e di adagiarlo sul tavolo di metallo, nonostante la resistenza dell'animale. I ragazzi infine vengono costretti a eseguire un intervento chirurgico improvvisato sull’animale sveglio mentre questo urla di dolore. Mentre alcuni lo tengono fermo, altri applicano al gatto delle graffette per suturare le ferite. Il tutto senza alcuna anestesia mentre l’animale oppone resistenza e urla. Il video si conclude con la classe che infine esplode in un applauso.

Dopo la scoperta del fatto, il gatto è stato affidato alle cure di un veterinario locale che lo sta curando. “Vogliamo chiarire in modo assoluto che il nostro distretto prende queste questioni estremamente sul serio. Questo comportamento non è in linea con i valori e gli standard che sosteniamo nel nostro distretto e ci impegniamo a prendere misure immediate e decisive per affrontare questo problema" ha assicurato il rappresentante del distretto scolastico.