Prof apre profilo OnlyFans per curare il figlio malato: scoperta dai genitori degli alunni, si licenzia Kirsty Buchan, 33enne scozzese, ha spiegato di “non aver scelta” vista la recente grave malattia sviluppata dal figlio. Si è dimessa prima ancora che la scuola intraprendesse un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

A cura di Biagio Chiariello

Un'insegnante di fisica si è licenziata dopo che bambini e genitori della sua scuola hanno scoperto il suo profilo su OnlyFans. Kirsty Buchan, 33 anni, ha lasciato la sua cattedra presso la Bannerman High School di Baillieston, Glasgow, ancor prima che contro di lei arrivasse un provvedimento disciplinare. La donna ha poi ammesso di aver intrapreso la strada della pornografia dopo aver perso soldi mentre si prendeva cura di suo figlio.

Un genitore ha dichiarato al Daily Record: “Le foto sono circolate a macchia d’olio e i genitori ne hanno parlato tramite Whatsapp".

Le pose che ha fatto per OnlyFans non erano solo suggestive, semplicemente non lasciavano nulla all'immaginazione. Alcuni genitori hanno pensato che fosse divertente, ma molti si sono lamentati perché si trattava di immagini troppo estreme".

La donna è stata quindi "costretta" a dare le dimissioni dal suo ruolo, lamentando anche il poco sostegno da parte dell'istituto.

Non avevo altra scelta, mio figlio recentemente ha sviluppato una grave malattia allo stomaco ed è attualmente in attesa di un'operazione".

"Alcune persone dicono che devo essere pazza per passare dall'essere un'insegnante di fisica alla vendita di foto di nudo online. Ma per me è diventato molto chiaro che pazza lo sarei diventata se fossi rimasta a lavorare in quel posto. Voglio sottolineare che la scuola non mi ha aiutata in nessun modo" ha detto la 33enne.

Alcune fonti hanno rivelato ai media britannici che la Buchan era "molto intelligente ed era consapevole di correre il rischio di essere licenziata". "Come professoressa di fisica è l'ultima persona da cui ci saremmo aspettati qualcosa di simile, ma essendo una persona molto intelligente credo che sapesse cosa rischiava" hanno spiegato.