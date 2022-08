Primo caso ufficiale di vaiolo delle scimmie a Cuba: è un turista italiano in gravi condizioni Cuba registra il suo primo caso di vaiolo delle scimmie: si tratta di un turista italiano che attualmente sarebbe ricoverato in gravissime condizioni. L’uomo, secondo quanto reso noto, è in pericolo di vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Anche Cuba registra il suo primo caso di vaiolo delle scimmie. Il primo paziente sarebbe infatti un turista italiano attualmente ricoverato in condizioni critiche secondo le autorità locali. L'uomo, del quale non si sa ancora nulla, sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto reso noto, il turista italiano sarebbe arrivato a Cuba lunedì scorso.

Nella giornata di mercoledì si è sentito male e ha raggiunto l'ospedale. Le sue condizioni di salute sono peggiorate in poco tempo e nella giornata di giovedì è stato ricoverato in terapia intensiva in arresto cardiaco.

Leggi anche Perché il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria e come prevenire il contagio

Il turista ha alloggiato in una casa in affitto e ha fatto visita a diversi luoghi delle province occidentali del paese. Il ministero della Salute de L'Avana sta cercando di ricostruire gli spostamenti e le diverse tappe del suo viaggio, in modo da poter monitorare la situazione sanitaria dei residenti nei prossimi giorni.

Si tratta del primo caso registrato sull'isola. Non sono state ancora diffuse ulteriori informazioni sull'identità del paziente ora ricoverato in gravi condizioni.

Per il momento è stato affidato alle cure dei medici cubani nella speranza che possa riprendersi. Se le sue condizioni di salute dovessero migliorare, potrebbe essere valutato il trasferimento dalla struttura ospedaliera.

I casi di vaiolo delle scimmie in tutto il mondo continuano ad aumentare. La malattia ha colpito oltre 35mila persone nel mondo secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità e continua a registrare un forte incremento di positività nelle ultime settimane. All'inizio di agosto il vaiolo delle scimmie ha colpito anche una bimba di 4 anni residente in Germania. Si tratta del primo caso pediatrico della malattia.

La piccola è risultata positiva al virus insieme ai genitori con i quali vive. La bimba non è entrata in contatto con altre persone.