Precipita in una buca e viene sepolto vivo da tonnellate di sabbia: muore in Australia ragazzo di 23 anni Josh Taylor, un ragazzo di 23 anni, è morto sull’isola di Bribie, in Australia, dopo essere caduto accidentalmente in una buca di sabbia scavata sulla spiaggia.

Josh Taylor, un ragazzo di 23 anni, è morto sull'isola di Bribie, in Australia, dopo un grave incidente. Stando a quanto si è appreso intorno alle 14 di sabato scorso sono stati chiamati i servizi di emergenza segnalando che in un campeggio nel mar dei Coralli, lungo la costa meridionale del Queensland, una persona era caduta in una grande buca ed era rimasta intrappolata nella sabbia.

Trasportato in aereo all'ospedale Princess Alexandra, il giovane è deceduto oggi 7 dicembre a causa delle ferite riportate. Gli agenti della sezione investigativa criminale di Caboolture stanno cercando testimoni che possano aver documentato quanto accaduto: l'incidente sarebbe avvenuto durante una festa in spiaggia. Secondo quanto si è appreso la vittima, di appena 23 anni, sarebbe caduta a testa in giù in una buca di un metro e mezzo che era stata scavata per arrostire un maiale.

Tutti gli invitati al party, complessivamente una quindicina di persone, hanno cercato disperatamente di tirarlo fuori fino all'arrivo dei soccorritori. Il suo cuore non batteva più quando è stato tirato fuori dalla sabbia e i suoi amici hanno iniziato la rianimazione cardio-polmonare. Solo con l'arrivo del defibrillatore è stato possibile recuperare il battito, ma era ormai troppo tardi.

La polizia del Queensland ha detto che gli investigatori stanno svolgendo "ulteriori indagini sulle circostanze dell'incidente" e ritengono che maggiori informazioni potrebbero arrivati dai numerosi testimoni presenti; sembra certo, comunque, che si sia trattato di una drammatica fatalità.