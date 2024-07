video suggerito

Bambino di 12 anni si tuffa per un bagno e viene divorato da un coccodrillo. Orrore in Australia Il ragazzino si è tuffato in acqua nel pomeriggio di ieri a Mango Creek, vicino a Palumpa, un piccolo insediamento prevalentemente indigeno a circa sette ore di auto a sud-ovest della capitale del territorio, Darwin. Del giovane si sono ben presto perse le tracce. Poi, in serata, la polizia ha confermato: "Le prime indicazioni fanno pensare che il bambino sia stato attaccato da un coccodrillo".

A cura di Davide Falcioni

Orrore nel nord dell'Australia, dove si teme che un bambino di 12 anni possa essere stato divorato da un coccodrillo. Il ragazzino si è tuffato in acqua nel pomeriggio di ieri a Mango Creek, vicino a Palumpa, un piccolo insediamento prevalentemente indigeno a circa sette ore di auto a sud-ovest della capitale del territorio, Darwin. Del giovane si sono ben presto perse le tracce. Poi, in serata, la polizia ha confermato la più tragica delle ipotesi: "Le prime indicazioni fanno pensare che il bambino sia stato attaccato da un coccodrillo".

Agenti della vicina Peppimenarti sono intervenuti sul luogo della scomparsa e hanno avviato un'operazione di ricerca e soccorso con la collaborazione di decine di membri della comunità e di altri agenti di Wadeye. Le perlustrazioni si sono svolte lungo un ampio tratto di fiume in un territorio notoriamente infestato di coccodrilli d'acqua salata e dolce, e le speranze di ritrovare in vita il giovanissimo sono definitivamente svanite in serata, quando un funzionario di polizia – Brent Potter – ha affermato: "È una tragedia per qualsiasi genitore o familiare perdere un figlio piccolo, soprattutto in circostanze come quella causata da un coccodrillo".

Palumpa si trova nella regione del fiume Daly e in passato è stata teatro di altri incidenti legati alla presenza di coccodrilli. Nel 2017, un uomo di 54 anni è stato attaccato da un coccodrillo lungo 2 metri, riportando morsi al petto e a un braccio ma riuscendo miracolosamente a sopravvivere. Nel 2013, un coccodrillo di 4,5 metri che stava causando problemi alla comunità è stato ucciso a colpi di arma da fuoco; si era piazzato in messo a una strada e impediva a chiunque di transitare. Quello che ha visto protagonista il bambino di 12 anni potrebbe essere stato l'incidente più grave da diversi anni a questa parte.