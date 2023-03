Porta il cibo ai cani del vicino, i due alani la sbranano e la uccidono sotto gli occhi del figlio Lo scioccante incidente è avvenuto giovedì 16 marzo in Pennsylvania, negli USA. La vittima si chiamava Kristin Potter ed aveva 38 anni. A sbranarla sono stati due alani, poi soppressi.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna di 38 anni, madre di due figli, è stata sbranata e uccisa dai cani del suo vicino quando è andata a dar loro da mangiare mentre il proprietario era assente. Secondo il New York Post, l'incidente è avvenuto giovedì 16 marzo centro di Township, a sud-ovest di New Bloomfield, in Pennsylvania, negli USA. Nonostante gli sforzi dei soccorritori e degli agenti di polizia, Kristin Potter non ce l'ha fatta. Un drammatico incidente avvenuto sotto gli occhi del suo giovane figlio, che ha provato a chiedere aiuto dopo che due alani hanno iniziato ad aggredire la madre.

Il medico legale della contea di Perry, Robert Ressler, ha detto che la donna aveva già dato da mangiare ai cani e che era andata a casa del suo vicino proprio con il figlio. "Era presente quando è successo. Non appena ha visto i cani iniziare ad attaccare sua madre, ha attraversato di corsa la strada per chiedere a suo fratello di chiamare i servizi di emergenza", ha detto l'ufficiale al New York Post.

Secondo quanto riferito, i poliziotti hanno detto che in casa c'era anche un altro alano e un bulldog francese, che però sarebbero rimasti fermi al momento dell'aggressione. I due cani che hanno sbranato la donna sono stati successivamente soppressi da un veterinario.

Secondo Brandon Zeiders, fidanzato con la sorella della vittima, i due alani stavano litigando tra loro quando la signora Potter è arrivata per dare loro del cibo.

"Ho il cuore spezzato", ha detto a Penn Live la proprietaria dei cani, Wendy Sabathne. "Sono scioccata. Sono incredula e vorrei davvero solo morire. Non posso credere che sia successo", ha detto.

Secondo il giornale, diverse persone hanno affermato che i cani della signora Sabathne avevano già mostrato segni di aggressività in passato. Bill Keefer, il padre della signora Potter, ha detto che i cani avevano morso sua figlia due o tre anni fa.