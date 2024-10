video suggerito

Porta cibo da casa al picnic aziendale, decine di colleghi in ospedale: Intossicazione da stafilococco L'evento tra colleghi si è trasformato in un emergenza sanitaria in Usa perché uno dei piatti cucinato a casa e condiviso era contaminato. Per tutti quelli che lo hanno mangiato è arrivata una intossicazione da stafilococco.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere un momento di ritrovo tra colleghi all'esterno dell'area aziendale dove lavorano, condividendo cibo portato da casa ma l'evento si è trasformato in un emergenza sanitaria in Usa quando decine di persone si sono sentite male e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche e all'ospedale. Uno dei piatti condivisi tra colleghi infatti era contaminato e per tutti quelli che lo hanno mangiato è arrivata una Intossicazione da stafilococco.

Sull'episodio, avvenuto il 21 ottobre scorso a Jessup, nello stato del Maryland, le autorità locali hanno avviato una indagine e il dipartimento sanitario ha scoperto che la causa di tutto era lo Stafilococco aureo, presente in un piatto preparato a casa da uno dei dipendenti. Dalla ricostruzione fatta finora, sembra che i dipendenti abbiano contratto un'intossicazione alimentare circa un'ora dopo aver mangiato il piatto filippino pancit, una sorta di spaghetti di riso saltati in padella.

L'allarme infatti era scattato mentre l'evento era ancora in corso e all'arrivo dei soccorsi decine di persone erano distese a terra in preda a vomiti e mal di stomaco. Secondo i servizi di emergenza locali, almeno 46 persone sono state assistite in vari modi durante il fatto. Tutti gli adulti colpiti "avrebbero mangiato lo stesso cibo" e sono stati visitati e trasportati in ospedali diversi in condizioni non critiche, ha affermato il servizio di emergenza locale intervenuto con diverse ambulanze in zona.

"Se riusciamo a ottenere campioni del cibo e ad analizzarli nel nostro laboratorio, esamineremo anche i campioni di individui che hanno cercato assistenza medica per identificare l'agente o gli agenti patogeni" aveva detto il Dipartimento della Salute e dell'Igiene del Maryland che ieri ha comunicato di aver scoperto che la causa di tutto è lo Stafilococco aureo. "L'intossicazione alimentare da stafilococco è causata dalle tossine prodotte dal batterio", ha affermato il dipartimento della salute.

L'intossicazione alimentare da stafilococco infatti è dovuta a una tossina prodotta dai batteri di Staphylococcus aureus che hanno contaminato il cibo. Una volta dentro l’alimento, gli stafilococchi si moltiplicano, se trovano condizioni favorevoli, come la temperatura di conservazione troppo alta e sostanze che ne favoriscono la crescita, soprattutto grassi e uovo. Mentre crescono essi emettono una tossina, che è la vera causa della intossicazione. I sintomi di nausea e vomito con crampi addominali sono in genere a rapida insorgenza, di solito entro diverse ore dall'ingestione.