Poliziotto va sul luogo del terribile incidente stradale. I colleghi: "Tra i morti c'è anche tua moglie" La 41enne Melissa Delaney è tra le vittime del drammatico sinistro avvenuto martedì scorso sulla A75, nel Dumfriesshire, in Scozia. Morto anche l'autista del furgone contro il quale si è scontrata la donna a bordo della sua Nissan Qashqai.

A cura di Biagio Chiariello

Un poliziotto stava raggiungendo la scena del terribile incidente stradale avvenuto sulla A75, nel Dumfriesshire, in Regno Unito, quando i colleghi lo hanno informato che una delle due vittime era sua moglie.

La tragedia è avvenuta martedì 12 febbraio. La polizia ha confermato ieri che l'autista della Nissan Qashqai, Melissa Delaney, 41 anni, e un uomo di 35 anni alla guida di un furgone Peugeot Boxer sono stati entrambi morti sul colpo. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Renault Clio.

I servizi di emergenza sono accorsi sul posto poco dopo le 6.20, ma non è stato possibile fare nulla per salvare le due persone. E sul posto si stava recando anche il marito di Melissa, quando un altro agente gli ha comunicato il nome della 41enne deceduta nell'incidente: era la moglie.

Da allora sono arrivate decine e decine di messaggi di cordoglio per la famiglia di Melissa.

La 41enne infermiera viveva a Dumfries, nella Scozia sud-occidentale. Per almeno 15 anni aveva collaborato con il Dumfries Baton Twirlers. "Era una delle migliori sostenitrici di tutti i nostri membri ed era così orgogliosa delle sue due figlie", si legge in un post del club di danza. "Oggi ogni singolo atleta, genitore e sostenitore sta soffrendo. Nessuna competizione o viaggio sarà più lo stesso senza di lei".

Anche Sarah Wilson, vicina di casa della vittima, ha voluto ricordarla: la sua morte è “orribile”. "Questa notizia ha sconvolto la vita di così tante persone e dimostra quanto fosse veramente amata", ha detto. "Non mi restano altro che ricordi felici di lei e non dimenticherò mai quel sorriso infinito sul suo viso" ha scritto in un post sui social.