Poliziotta nella bufera dopo le foto hot in divisa su OnlyFans: l’agente sospesa dal servizio Sam Helena, 29 anni, è stata sospesa dalla polizia metropolitana di Londra, nel Regno Unito. Il motivo? L’apertura di un account su OnlyFans. Più volte l’agente era stata richiamata in passato per aver postato sui social suoi scatti hot in uniforme.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Fonte: inkedbarbie.official (Instagram)

Si faceva chiamare "poliziotta birichina" sui social e pubblicava video e scatti in pose provocanti, vestita con abiti succinti che richiamavano alla sua professione di agente delle forze dell'ordine. Aveva più volte ignorato i richiami dei superiori. E stavolta è finita nei guai.

L'agente della polizia metropolitana londinese Sam Helena, 29 anni, è stata sospesa dal servizio di Scotland Yard per aver aperto un account su OnlyFans, nota piattaforma di contenuti a pagamento.

Già attiva su Tik Tok e Instagram tramite l'account "inkedbarbie.official", seguito da migliaia di utenti, la giovane si ritrova adesso ad affrontare un processo disciplinare per cattiva condotta professionale e "aver gettato discredito sul corpo di polizia".

Questo avverrà nonostante l'agente si sia già dimessa dal servizio in seguito alle accuse: lo ha confermato ai media britannici un portavoce della polizia metropolitana.

La donna era già stata richiamata in passato dai superiori: nel 2020 aveva postato un video su Tik Tok in uniforme da lavoro in cui esibiva un piercing alla lingua, nonostante il dress code di Scotland Yard proibisca ogni ornamento indossato su naso, lingua e sopracciglio.

La poliziotta aveva dato poca importanza alle polemiche scatenate in seguito alla diffusione dei suoi scatti sui giornali: "2020…dopo 4 anni dedicati al mio lavoro, sono diventato virale su TikTok per un piercing alla lingua e un selfie scattato prima che iniziasse il mio turno… Ero abbastanza contenta delle foto comunque", si legge in post Instagram della diretta interessata.

A fianco alla didascalia del post, uno screenshot che mostra le foto "incriminate" e il titolo di un articolo del Daily Mail riguardante proprio gli scatti hot pubblicati dalla poliziotta.

L'apertura dell'account su OnlyFans è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la "poliziotta birichina" difficilmente tornerà a svolgere la professione anche nella vita reale.