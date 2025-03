video suggerito

Peschereccio la travolge mentre fa surf: influencer Javiera Ortiz muore a 15 giorni dalle nozze La tragedia ha colpito la comunità di fan che seguiva la 34enne sui social e apprezzava le sue creazioni a maglia e la vita legata alla natura che conduceva. Un dramma ancora più terribile perché avvenuto a pochi giorni dalle sue nozze, Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Travolta in pieno da un peschereccio mentre faceva surf nelle acque antistanti la spiaggia di Rinconada a Tauca, in Cile, così è morta tragicamente l'influencer, stilista e fotografa Javiera Ortiz. Un dramma ancora più terribile perché avvenuto a pochi giorni dalle sue nozze, la 34enne infatti avrebbe dovuto sposarsi dopo due settimane dall'incidente mortale.

La tragedia, avvenuta il mese scorso, ha colpito la comunità di fan che seguiva la donna sui social e apprezzava le sue creazioni a maglia e la vita legata alla natura che conduceva. Il dramma nella zona centrale del Paese sudamericano, nella zona di Cobquecura, una zona apprezzata da chi fa surf e dove la 34enne si era trasferita da tempo per poter stare con il suo compagno.

L'incidente mortale lo scorso venerdì 21 febbraio quando un piccolo peschereccio non si è accorto della presenza della donna distesa sulla tavola da surf a pochi metri dalla riva e l'ha travolta in pieno. La sequenza immortalata anche in un video in cui si vede la barca arrivare a velocità elevata verso riva, senza badare alla presenza di eventuali bagnanti, prima di arenarsi sulla spiaggia.

I due a bordo non si erano accorti di nulla e ad avvertirli sono stati gli altri bagnanti che erano a riva. La trentaquattrenne, che aveva migliaia di fan online, è stata trasportata d'urgenza in ospedale con un mezzo presente in zona, ma è morta poco dopo per le ferite riportate.

La polizia locale ha affermato che è stato accertato che "un peschereccio condotto da una persona di 60 anni, che stava lasciando il mare diretto alla spiaggia, non ha visto la donna di 34 anni". L'uomo è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione in attesa del processo. Il capo della polizia locale, confermando l'arresto dell'uomo per l'incidente mortale, ha dichiarato: "Il peschereccio era condotto da una persona di 60 anni che non ha visto la surfista avvicinarsi alla riva. La donna ha riportato gravi ferite che ne hanno causato la morte. L'arresto è avvenuto lo stesso giorno in cui è morta la vittima".