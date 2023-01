Personal trainer di 39 anni trovato morto dalla madre sul divano in California: chi era Oliver Bozzi Oliver Bozzi si era trasferito in Usa con la madre dopo la separazione dei genitori. 10 anni fa aveva aperto una palestra a Santa Monica, in California.

A cura di Biagio Chiariello

Si era trasferito negli Stati Uniti per inseguire il sogno americano dopo la separazione dei genitori. Ci stava pian piano riuscendo dopo avere aperto dieci anni fa la “Train with Boz”, una palestra a Santa Monica, in California, ma nella giornata dell'11 gennaio stato trovato privo di vita sul divano della sua abitazione.

Oliver Bozzi, un 39enne di Montesardo, frazione di Alessano, in Salento, lavorava come personal trainer: fisico scolpito, decine e decine di video e di messaggi postati sui social in cui esibiva la sua massa muscolare.

Viveva nella popolosa città sulla costa del Pacifico. Siamo negli Stati Uniti d’America, nell’area metropolitana di Los Angeles. A trovare il corpo è stata la madre, con cui Bozzi viveva. È stata lei ad allertare i soccorsi. Stando a quanto appreso, il 39enne godeva di ottima salute e nulla faceva presagire un epilogo del genere.

"Ti ho dato tutto quello che avevo e tutto quello che volevo tu avessi – è stato l'addio della madre affidato al web – riposa in pace mio bellissimo ragazzo. Mi hai dato tanta felicità, vola con gli angeli e reclama la tua pace. Che Dio ti ami".

Le cause del decesso non sono ancora del tutto chiare, anche se tutto lascia pensare che si sia trattato di un infarto o di un malore. Sarebbero in corso accertamenti della polizia americana per escludere il coinvolgimento di altre persone dopo un’accurata perquisizione eseguita in casa dell’uomo.

La notizia si è diffusa rapidamente anche nel piccolo comune salentino dove vivono alcuni parenti dell’uomo e dove il padre, scomparso da qualche tempo, gestiva un bar. Non è ancora chiaro se la salma del 39enne farà rientro nel suo paese d’origine.