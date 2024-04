Perde l’equilibrio mentre scatta una foto e cade nel vuoto: morta influencer, il video dell’incidente Morta a 39 anni l’influencer russa Inessa Polenko: voleva scattare una foto su una piattaforma panoramica a Gagra, in Georgia, sul Mar Nero. Ma ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Inessa Polenko (Instagram).

Voleva scattare una foto su una piattaforma panoramica a Gagra, in Georgia, sul Mar Nero. Ma ha perso l'equilibrio ed è precipitata nel vuoto. È morta così a 39 anni l'influencer russa Inessa Polenko. Il video dell'incidente, ripreso da alcune telecamere di sorveglianza, è diventato virale e mostra proprio il momento in cui la donna perde l'equilibrio e scivola dalla piattaforma. Successivamente, nello stesso filmato, si vede un uomo che le corre dietro per tentare di salvarla, senza successo.

L'influencer si trovava su una piattaforma interdetta ai turisti, ma diventata un punto di osservazione privilegiato per gli amanti della fotografia, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata da un'altezza di 50 metri. Trasferita in ospedale nella città di Abkhazia, per lei non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi e i sanitari, che l'avevano trasferita in terapia intensiva, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso qualche ora dopo l'incidente.

Secondo quanto riportano alcuni siti esteri, le autorità georgiane hanno aperto una indagine sulla morte l'influencer, che sui social, condivideva contenuti relativi a viaggi e beauty. Di professione estetista, viveva tra Mosca e Sochi.

"Questo edificio esiste fin dall'epoca sovietica. Ha bisogno di essere smantellato", ha scritto in un commento tale Amirkhan Karikh. Un'altra, Irina Shahova, ha spiegato che "questa è una trave sporgente, qualcosa che è rimasto incompiuto per molto tempo. È recintata e c'è un cartello che vieta di accedervi. È pericolosa per la vita. Ma la gente scavalca la recinzione per scattare una bella foto dalla scogliera e rischia la vita".