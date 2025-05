Perché Trump accusa l’ex direttore dell’FBI Comey di volerlo morto dopo che ha postato questa foto

video suggerito

A cura di Luca Pons

Negli Stati Uniti l'ex direttore dell'FBI James Comey, rimosso dall'incarico da Donald Trump nel 2018, è al centro di attacchi da parte della destra perché accusato di aver postato una minaccia di morte al presidente in carica. Non solo: i Servizi segreti l'hanno convocato e interrogato per chiarire le sue intenzioni. Tutto è nato da un'immagine pubblicata su Instagram e rimossa poco dopo: alcune conchiglie che componevano la scritta "86 47". Secondo chi accusa Comey, incluso Trump stesso, quel messaggio ha un significato chiaro e univoco: assassinare il presidente. Infatti "47" indicherebbe Trump, il 47esimo presidente, mentre "86" sarebbe un modo per indicare un omicidio. In realtà, le cose non stanno proprio così.

La polemica sul post di Comey e l'accusa di Trump

Il post di Comey è apparso giovedì sera, e dopo una serie di attacchi sui social è stato rimosso. L'ex direttore dell'FBI ha scritto: "Ho postato la foto di alcuni gusci che ho visto oggi durante una passeggiata sulla spiaggia, e che presumevo fossero un messaggio politico. Non sapevo che alcuni associassero quei numeri con la violenza". E ha concluso: "Non mi è mai passato per la testa, ma sono contrario alla violenza di ogni tipo, quindi ho rimosso il post".

Ma non è bastato. Già in serata la segretaria per la Sicurezza nazionale Kristi Noem aveva detto che i Servizi segreti stavano indagando a riguardo. Un portavoce dei servizi, Anthony Guglielm, ha aggiunto che è prassi "investigare con decisione tutto ciò che può essere preso come una potenziale minaccia". Ieri Comey è stato effettivamente convocato a interrogato dai Servizi segreti, e la direttrice dell'Intelligence Tulsi Gabbard ha detto addirittura che dovrebbe essere messo "dietro le sbarre".

Infine, è intervenuto il presidente in persona. Durante una lunga intervista a Fox News, Trump ha toccato il tema di Comey: "Sapeva esattamente cosa voleva dire. Anche un bambino lo sa. Se sei il direttore dell'Fbi e non sai cosa significa, significava assassinio", ha dichiarato. "Lui non era molto competente, ma era competente abbastanza da sapere cosa significava. L'ha fatto per una ragione, ed è stato colpito duro (sui social, ndr). Perché io piaccio alle persone, gli piace cosa sta succedendo nel nostro Paese. E lui sta chiedendo l'assassinio del presidente". Poi ha detto di non voler prendere posizione sulle conseguenze che Comey dovrebbe affrontare: "Starà a Pam (Bondi, la procuratrice generale, ndr) deciderlo. Ma penso che sia una cosa terribile".

Cosa significa il numero 47

Ma cosa c'è di vero nelle accuse che Trump, la sua amministrazione e gran parte dell'estrema destra online ha rivolto a Comey? Per quanto riguarda i numeri, negli Stati Uniti è piuttosto comune indicare un presidente con il numero del suo mandato: Biden era 46, Obama 44 e così via. Trump in questo caso è sia 45 che 47, essendo uno dei pochi presidenti che è stato in carica per due mandati non consecutivi.

Infatti lo stesso ex direttore dell'FBI ha ammesso che pensava che le conchiglie fossero messe in quel modo per dare un messaggio politico. Ma allora cosa significa il numero 86, che secondo Trump e i trumpiani vuol dire inequivocabilmente "omicidio"?

Perché si discute sul numero 86

Secondo l'Oxford Dictionary e Merriam-Webster, due dei più autorevoli dizionari di lingua inglese, il termine "eighty-six", cioè letteralmente "ottantasei", usato come verbo ha avuto origine tra gli anni Trenta e Quaranta negli Stati Uniti e veniva usato soprattutto nei bar: aveva il significato di "rifiutarsi di servire" un cliente, magari perché era troppo ubriaco. Oppure cacciare il cliente, o bandirlo dal locale. Nel tempo l'uso si è allargato, e può significare in senso più ampio "rimuovere" qualcuno, ad esempio da una squadra (o potenzialmente, in questo caso, da un incarico politico). Basta pensare che si può usare anche per indicare un cibo o un prodotto che viene rimosso da un menù.

L'origine stessa dell'espressione è tutt'altro che minacciosa. Anche se ci sono diverse teorie, quella più credibile secondo Merriam-Webster è che si trattasse di uno slang in rima: una pratica comune in lingua inglese, con cui si usa una parola al posto di un'altra, con cui fa rima. In questo caso, si sarebbe detto "eighty-six" invece di dire "nix", un verbo che significa appunto "rifiutare" qualcosa o qualcuno. Bisogna andare a cercare in dizionari di slang più particolari (e marginali) per trovare qualcuno che affermi che il termine si può usare anche dire "uccidere", e comunque mai come il significato più probabile o diffuso.

Insomma, la cosa apparentemente più probabile è che Comey intendesse pubblicare non una minaccia di morte a Trump, ma un invito politico a contrastarlo. Ma l'ambiguità è bastata al presidente degli Stati Uniti, e a molti sui social, per accusarlo di voler assassinare il tycoon e per farlo interrogare dai Servizi segreti.