Perché sia Kiev che Mosca chiedono un'indagine internazionale sull'aereo russo abbattuto a Belgorod Sia Mosca che Kiev chiedono un'indagine internazionale su quanto accaduto all'aereo russo abbattuto a Belgorod dalle forze militari di Kiev. Secondo quanto riferito dal Cremlino, a bordo dell'aereo vi erano 65 cittadini ucraini.

A cura di Gabriella Mazzeo

Kiev chiede un'indagine internazionale indipendente su quanto accaduto nella mattinata di ieri a Belgorod, sul confine ucraino, dove un aereo russo è stato abbattuto dall'esercito di Zelensky. Secondo quanto sostenuto dai russi, a bordo del velivolo vi erano 65 militari di Kiev destinati a uno scambio di prigionieri con alcuni soldati russi detenuti in Ucraina.

Secondo Kiev, infatti, l'intelligence militare ucraina non avrebbe ricevuto la richiesta per garantire uno spazio aereo sicuro come in precedenti occasioni relative al trasferimento di prigionieri per uno scambio. Zelensky ha annullato nel frattempo un viaggio regionale nel Paese in guerra e ha sottolineato in un discorso che Kiev insisterà per ottenere un'indagine internazionale su quanto accaduto.

Cos'è successo all'aereo militare russo

Ad essere abbattuto dall'intelligence di Kiev sarebbe stato nella mattinata di ieri un aereo Ilyushin Il-76, che si è schiantato nella regione meridionale di Belgorod. Nell'esplosione sarebbero morti 65 militari ucraini, anche se in un primo momento le forze militari di Zelensky avrebbero continuato a sostenere che sull'aereo abbattuto vi erano soltanto munizioni. Il servizio di sicurezza ucraino sta indagando sulle circostanze e il Ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina informerà i Paesi partner sui dati disponibili. "Il nostro Stato insisterà per un’indagine internazionale" ha sottolineato il presidente ucraino.

"Hanno ucciso i loro stessi uomini utilizzando missili americani e tedeschi" ha invece commentato il presidente della Duma, il Parlamento russo. Secondo Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza, la tragedia sarebbe "il risultato della lotta politica interna alle élite neonaziste di Kiev".

Zelensky sull'aereo caduto: "La Russia gioca con la vita dei prigionieri"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che "i russi stanno giocando con la vita dei prigionieri ucraini" e con i sentimenti delle loro famiglie. Nell'aereo militare abbattuto, secondo quanto reso noto, sarebbero deceduti anche sei membri dell'equipaggio e tre uomini di scorta.

Per l'intelligence militare ucraina, non sarebbe stato chiesto di garantire uno spazio aereo sicuro come in precedenti occasioni per il trasferimento di altri prigionieri. Il presidente ucraino ha convocato nel frattempo il ministro della Difesa Umerov, il comandante Zaluzhny, il capo di stato maggiore delle forze armate Shaptala , il responsabile dell'Intelligence Budanov e il capo del servizio di sicurezza interno dell'Ucraina Malyuk che hanno riferito sulla situazione.

Trovate le scatole nere dell'aereo russo

Sono state inoltre trovate anche le scatole nere dell'aereo russo abbattuto a Belgorod. Entrambe sarebbero state rinvenute in "buone condizioni tecniche".

"Nessuno può dire se gli scambi di prigionieri tra russi e ucraini continueranno. Gli ucraini hanno ucciso i loro prigionieri, cittadini che dovevano essere a casa in un giorno. Questo è un atto mostruoso e nessuno può dire che impatto avrà ciò sulle prospettive di continuare questo processo" ha fatto sapere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Anche il Cremlino chiede un'inchiesta internazionale

Il portavoce del Cremlino ha asserito che "ci sarebbe bisogno di un'inchiesta internazionali sulle azioni criminali di Kiev". Peskov ha commentato la richiesta di Zelensky di approfondire ulteriormente con un'inchiesta internazionale quanto accaduto all'aereo precipitato a Belgorod.