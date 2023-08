Perché la Polonia sta mandando 10mila soldati al confine con la Bielorussia Il ministro della Difesa polacco Mariusz Błaszczak ha annunciato che “circa 10mila soldati saranno al confine, dei quali 4mila direttamente a sostegno della guardia di frontiera e 6mila di riserva”. Ecco perché la decisione ha deciso di rafforzare le difese nei confronti della Bielorussia.

Continua a salire la tensione tra Polonia e Bielorussia. Stando a quanto dichiarato dal ministro della Difesa di Varsavia Mariusz Błaszczak "circa 10mila soldati saranno al confine, dei quali 4mila direttamente a sostegno della guardia di frontiera e 6mila di riserva", ha detto in un'intervista radiofonica, aggiungendo che "sposteremo l'esercito più vicino al confine con la Bielorussia per spaventare l'aggressore in modo che non osi attaccarci". Ieri il vice ministro dell'Interno, Maciej Wąsik, aveva annunciato il dispiegamento di 2mila soldati sul confine nord-orientale a fronte di una richiesta di mille uomini da parte dell'Agenzia delle guardie di frontiera, che temeva la prospettiva di una crisi migratoria creata ad arte da Aleksandr Lukashenko e dal governo di Minsk ai confini con la Polonia.

Gli sconfinamenti di elicotteri bielorussi in Polonia

Ma a cosa si deve la manovra di Varsavia? Il governo polacco afferma che il primo agosto due elicotteri militari bielorussi hanno volato a bassa quota per circa due chilometri nel suo territorio nella regione di Bialowieza. Quel giorno le forze armate di Minsk stavano conducendo esercitazioni non lontane dal confine, che avrebbero deliberatamente violato con elicotteri Mi-8 e Mi-24, velivoli che sono stati fotografati da alcuni residenti di Bielowieza e che sarebbero di stanza nel vicino aeroporto di Machulishchi. L'incursione è stata interpretata da Varsavia come una provocazione, l'ennesima compiuta da un governo – quello di Lukashenko – accusato negli anni passati di aver incoraggiato migliaia di migranti ad attraversare illegalmente il confine con la Polonia in quella che il premier polacco Mateusz Morawiecki ha ripetutamente definito una "guerra ibrida".

La presenza di truppe Wagner in Bielorussia

Più degli sconfinamenti, tuttavia, a preoccupare Varsavia è la presenza truppe del gruppo Wagner in Bielorussia dopo il fallito golpe in Russia del 24 giugno. Di recente, infatti, Alexander Lukashenko ha affermato in una conversazione con il presidente russo Vladimir Putin : "Chiedono di andare a ovest… di fare un viaggio a Varsavia… Ma ovviamente li tengo nella Bielorussia centrale, come avevamo concordato", ha detto. Si trattava probabilmente di una battuta infelice, tuttavia il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha confermato che un gruppo di 100 combattenti Wagner si stava muovendo verso Grodno, nel nord-ovest della Bielorussia e vicino al confine polacco, descrivendo la situazione come "sempre più pericolosa".

Il nodo strategico del corridoio di Suwalki

L'area a nord di Grodno, d'altro canto, ha un'importanza strategica fondamentale sia per la Russia (e i suoi satelliti) che per la Nato. Il confine tra Polonia e Lituania infatti è attraversato dal corridoio di Suwalki, una striscia di terra di 95 chilometri che rappresenta anche il collegamento tra la Bielorussia e l'exclave russa fortemente fortificata di Kaliningrad. Secondo molti analisti il Suwalki Gap è oggi una delle aree più critiche e il timore è che Putin possa decidere, insieme a Lukashenko, di usare la forza militare per colmare questo divario, separando le repubbliche baltiche – Lituania, Lettonia ed Estonia – dai loro alleati Nato in Europa.

È prevalentemente per questa ragione che la Polonia, uno dei Paesi più importanti dell'Alleanza Atlantica, ha deciso di spostare diecimila soldati al confine con la Bielorussia.