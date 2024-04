video suggerito

Perché il cielo di Atene è arancione da giorni: le immagini della città travolta da nube di sabbia dal Sahara Da giorni Atene è stata avvolta da una nube di polvere e sabbia dal Sahara che ha reso il cielo arancione. Le autorità hanno chiesto ai cittadini con problemi respiratori e di vista di uscire indossando mascherine e occhiali da sole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da giorni Atene è avvolta da una nuvola di sabbia del deserto del Sahara. Un episodio simile si era verificato in Calabria e in Sicilia, dove un'enorme nube di sabbia e polvere del deserto aveva reso il cielo arancione nel mese di marzo. In Grecia, secondo i funzionari locali, non si verificava un episodio simile dal 2018.

La nube di sabbia del deserto ha limitato la visibilità, costringendo le autorità ad avvisare i cittadini anche su eventuali rischi respiratori. Nel 2018 era stata particolarmente colpita l'isola di Creta. A distanza di circa 6 anni, le polveri dal Sahara hanno investito Atene e diversi Paesi tra Svizzera e sud della Francia.

Le autorità hanno avvertito che le concentrazioni di polvere possono ridurre notevolmente la luce del sole e la visibilità su strada, aumentando in questo modo anche la concentrazione di particelle inquinanti e polveri sottili nell'aria. Il sahara rilascia da 60 a 200 milioni di tonnellate di polvere minerale e sabbia all'anno. Le particelle più grandi ritornano rapidamente sul terreno, mentre quelle piccole possono percorrere distanze di chilometri raggiungendo potenzialmente tutta l'Europa.

Secondo le previsioni meteo greche, il cielo inizierà ad essere più chiaro da oggi, mercoledì 24 aprile, migliorando progressivamente nei prossimi giorni. I forti venti che hanno trasportato la sabbia del deserto hanno alimentato anche gli incendi nel Paese, causando roghi improvvisi e fuori stagione.

Secondo i vigili del fuoco, sono scoppiati in tutto il Paese 25 incendi nelle ultime 24 ore. Tre persone sono state arrestate lunedì a Paros con l'accusa di aver appiccato un rogo nella boscaglia. Non sono stati però segnalati danni o feriti significativi e l'incendio è stato domato rapidamente.

Secondo gli esperti, la nube di sabbia può causare problemi respiratori a persone con problemi di salute preesitenti. I cittadini sono stati invitati a spostarsi con mascherine e occhiali da sole per evitare anche possibili problemi alla vista e bruciore degli occhi.