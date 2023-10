Perché andare ad Amsterdam da ora costerà di più: aumenta la tassa di soggiorno per i turisti Per evitare l’invasione di turisti, dal prossimo anno la capitale olandese pretenderà dal visitatore straniero il 12,5% del pernottamento per notte a persona, quindi circa 22 euro. Quota fissa di 11 euro invece per chi sbarca dalla nave.

I turisti che vorranno soggiornare ad Amsterdam dal prossimo anno dovranno pagare circa 22 euro di tassa di soggiorno a notte. La conferma arriva direttamente da Hester Van Buren, il vicesindaco per le finanze della capitale del Paesi Bassi: “I turisti pagheranno in media 22 euro a notte di tasse invece dei 15 euro di prima, per una stanza che costa 175 euro a notte”. Praticamente il 12,5% del pernottamento (sinora era il 7%).

La città olandese è tra le prime ad aver intrapreso una battaglia contro i fenomeni degenerativi da turismo di massa. E quest'ultima operazione ha il chiaro obiettivo di frenare l’'overtourism' e interesserà diversi comparti.

In questo modo, i visitatori contribuiranno a finanziare le attività della città. Ciò ci consentirà di affrontare le conseguenze dell’overturism e di destinare risorse aggiuntive alla pulizia delle strade e alla risoluzione di problemi urgenti nei quartieri" dice Van Buren

La quota sarà infatti richiesta a chi soggiornerà nelle strutture ricettive ed extraricettive, nonché a quanti raggiungeranno la città in crociera. Questi ultimi pagheranno invece 11 euro a persona, due euro in più rispetto alla tariffa precedente di 8 euro.

In cantiere comunque ci sono diversi progetti, dopo la decisione – tra le altre cose – di dire addio a coffeeshop e alla cannabis nel fine settimana, cioè nei giorni di maggior afflusso turistico, e la campagna (forse la prima al mondo) che chiedeva ai giovani europei e inglesi tra i 18 e i 35 anni di "stare lontani" dalla città, specie se il principale motivo della loro visita erano le droghe, gli alcolici o le attività a luci rosse.

Una delle idee della municipalità è quella di introdurre un biglietto d’ingresso per i visitatori giornalieri. Una sorta di tassa comunale.

Il consigliereofyan Mbarki ha comunque precisato che "i turisti restano ovviamente i benvenuti nella nostra città, a patto che non si comportino in modo scorretto e non causino disturbo per i i cittadini". Parole che centrano in pieno il sentimento diffuso tra i residenti di Amsterdam, una città che attira 20 milioni di visitatori ogni anno.