Durante tutta la fase della gravidanza il medico di fiducia li aveva sempre rassicurati dicendo che il bimbo in grembo cresceva bene e che non c'era nulla di cui preoccuparsi, per questo è stata enorme la sorpresa dei genitori ma anche degli altri medici quando hanno scoperto che il piccolo era venuto al mondo con gravissime malformazioni tra cui l'assenza di naso, occhi e parte del cranio. È la storia di una coppia di neogenitori portoghesi originari di Setúbal, cittadina costiera a sud di Lisbona, che ora ha deciso di denunciare e trascinare in tribunale il medico per negligenza. Quando il piccolo Rodrigo è venuto al mondo all'inizio di ottobre, i medici gli hanno dato pochi giorni di vita a causa dei gravissimi problemi con cui è nato ma il piccolo è andato contro ogni pronostico e a distanza di settimane è ancora vivo, respira da solo e si nutre regolarmente, accudito dall'affetto dei genitori Marlene Simão e David Ribeiro.

La coppia ha raccontato che si era rivolta alla clinica privata dove il medico eserciva e che nel corso della gravidanza lo stesso dottore aveva sottoposto la donna a tutti gli esami di routine ma in ogni occasione aveva sempre dato rassicurazioni sulla salute e la crescita del bambino. Anche quando i due si sono rivolti a uno studio esterno per una ecografia 3d che segnalava qualche problema, il medico li aveva tranquillizzati sostenendo che l'esame non era accurato. Una sequenza di errori gravissimi e diagnosi errate che ora sono costate al dottore un sospensione dall'attività in attesa di ulteriori accertamenti. Del resto i difetti di cui soffre Rodrigo sarebbero normalmente visibili già dalla dodicesima settimana di gravidanza. Contro il medico dal 2013 sarebbero stati aperti già ben sei reclami, escluso quello riguardante Rodrigo, ma senza nessuna conseguenza per il dottore.