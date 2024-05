video suggerito

“Per favore, non sparate a mio figlio”: polizia uccide 19enne in preda ad una crisi davanti alla madre La polizia di New York ha ucciso il 19enne di origini bengalesi Win Rozario nella casa dove abitava coi genitori nel Queens. Era stato lo stesso ragazzo a chiedere assistenza sanitaria. Il padre: “Mio figlio aveva problemi mentali, ora chiedo giustizia”. Il NYPD indaga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Per favore, non sparate", ha implorato Notan Eva Costa, una donna di 48enne emigrata a New York City dal Bangladesh, ai due agenti di polizia che sono entrati in casa sua dopo che suo figlio 19enne aveva chiamato i servizi di emergenza per richiedere assistenza sanitaria.

Sdraiata sul pavimento, in preda al terrore e all'angoscia la donna ha teso la mano ai poliziotti. Era troppo tardi. Uno degli agenti ha sparato almeno sei volte, uccidendo il 19enne Win Rozario. Erano passati meno di due minuti da quando le forze dell'ordine era entrata nella loro casa nel Queens.

"Hanno ucciso mio figlio in pochi minuti”, ha detto Notan in una conferenza stampa organizzata a seguito dell'accaduto. “Prima del loro arrivo, tutto era calmo. Poi sono arrivati, hanno creato il caos e lo hanno ucciso davanti ai miei occhi”.

I fatti sono avvenuti lo scorso 27 marzo. Secondo i parenti, Era stato lo Win ha rivolgersi al 911 a margine di un proprio episodio di crisi mentale. In pochi minuti, la polizia è arrivata alla residenza di Ozone Park con l'obiettivo prendere il ragazzo in custodia. Il 19enne avrebbe posto resistenza, secondo le fonti, "agitandosi e brandendo delle forbici" e la polizia ha risposto sparando sei colpi contro il giovane. Win Rozario è stato dichiarato morto poco dopo, intorno alle 13:45

La comunità bengalese della Grande Mela ha protestato duramente, esternando il proprio sgomento per l’accaduto. Gabriel Tapas Gome, ex presidente dell'Expatriate Bengali Christian Association, ha dichiarato ai media: “Siamo venuti negli Stati Uniti in cerca di una vita sicura, ma la morte di Win Rozario ci ha lasciato profondamente rattristati”.

Francis Rozario, padre della vittima, emigrato da Gazipur, in Bangladesh, dieci anni fa, ha affermato in lacrime: "Mio figlio era malato di mente. La polizia lo ha ucciso illegalmente. Chiedo giustizia per la sua morte".

Intanto il dipartimento di polizia di New York (NYPD) ha confiscato le armi degli agenti coinvolti, in attesa dell'esito dell'inchiesta. L'intero episodio è stato filmato dalle telecamere indossate dai poliziotti, ha detto il capo della polizia locale, ma il video non è stato rilasciato.