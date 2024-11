Pentole vendute a metà prezzo: arriva troppa gente e il traffico si blocca. Interviene la polizia Una svendita di pentole è diventato un problema di ordine pubblico lo scorso weekend ad Andover, nell’Hampshire, in Regno Unito. Al centro commerciale dove era previsto l’evento si è presentata così tanta gente (file di oltre 4 ore) da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Una folla incredibile e code chilometriche, con la polizia costretta a intervenire per garantire l'ordine pubblico, hanno caratterizzato questo weekend nell'Hampshire, Regno Unito. Eppure, non c'era in programma alcuno scontro tra tifosi, concerto o protesta politica: quella folla si era riversata in strada per accaparrarsi uno degli utensili da cucina in vendita a metà prezzo da Le Creuset.

Sebbene l'azienda franco-belga avesse previsto che la svendita di sabato 9 novembre avrebbe attirato molte persone, nessuno si aspettava un'affluenza così massiccia, nemmeno le forze dell'ordine. Queste sono state allertate e inviate a pattugliare l'area del complesso commerciale di Andover dopo che la folla formatasi all'esterno del magazzino ha finito per bloccare il traffico.

In un gruppo Facebook di residenti della zona, c'è chi ha ammesso di essersi messo in fila intorno alle nove del mattino senza riuscire a entrare nel magazzino prima delle due del pomeriggio. Su TikTok e Instagram circolano decine di reels che mostrano quanto è accaduto e spiegano perché, alla fine, è stato necessario l’intervento della polizia.

C'è anche chi tra i vari post ha sbandierato con gioia gli acquisti messi a segno a prezzo stracciato, tra cui bicchieri da vino, tazze, piatti e ciotole, oltre a casseruole e bollitori. Meno gioiosa si è dimostrata la polizia dell‘Hampshire che in un comunicato stampa, piuttosto seccato, ha spiegato al Telegraph di essere dovuta intervenire a causa delle numerose segnalazioni di automobilisti che, dalle 9:45 del mattino, non riuscivano a transitare nell'area del magazzino di Andover.

Fortunatamente, l'intervento è stato breve: alle 11:15 era già praticamente tutto sold out e la gente se n'è tornata a casa; così che il traffico è tornato alla normalità e gli agenti hanno potuto lasciare la zona.

Le Creuset, dal canto suo, aveva pubblicizzato la vendita come "il più grande evento in presenza" mai realizzato, spiegando che gli acquisti sarebbero avvenuti secondo il principio ‘primo arrivato, primo servito'. L'azienda aveva dichiarato ai potenziali consumatori: "I partecipanti possono acquistare una selezione di pentole di alta qualità, tra cui colori in edizione limitata, forme rare e altri stili unici a prezzi speciali".