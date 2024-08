video suggerito

“Pensavo fosse il cibo scadente ma in bagno è spuntata la testa”, non sa di essere incinta e partorisce in campeggio La coppia britannica, sbalordita dalla scena inattesa, ha dovuto tagliare il cordone ombelicale nella tenda da campeggio prima di correre in ospedale. “Non ho avuto nessun sintomo o segnale della gravidanza” ha raccontato la donna già madre di due bimbi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Una donna che non sapeva di essere incinta ha partorito una bambina mentre era in campeggio, mettendola al mondo in uno dei bagni della struttura in cui era in vacanza. Protagonista della storia Zoe Doyle, una donna britannica già madre di due minori, che il primo agosto scorso ha dato alla luce la terzogenita che ora ha il nome del suo luogo di nascita, Hayling Island nell'Hamsphire.

“Stavo trascorrendo una bella vacanza a Frishery Creek ma le nostre vite sono cambiate per sempre quando ho dato alla luce la nostra bellissima bambina giovedì 1 agosto alle 8.55 del mattino” ha rivelato la donna sui social. "Quel giorno mi sono svegliata e ho pensato che il pollo mangiato la sera prima mi avesse davvero sconvolto lo stomaco. Non riuscivo nemmeno ad arrivare ai bagni principali e nella tenda c'è un piccolo bagno chimico e sono rimasta lì” ha ricostruito la donna al Sun, raccontando la sua singolare esperienza. “I dolori di pancia continuavano a peggiorare e ho visto sangue, a quel punto ho capito che qualcosa non andava. Mio marito è accorso subito, mi sono appoggiata a quattro zampe e lui ha visto spuntare una testa", ha aggiunto.

La coppia, sbalordita dalla scena inattesa, ha dovuto tagliare il cordone ombelicale nella tenda da campeggio prima di correre in ospedale dove, dopo i controlli, i medici hanno assicurato che madre e figlia stavano bene. La piccola, che pesa 3,7 kg, sta bene ed è tornata già a casa. Una gravidanza completamente inattesa a cui la stessa donna del Berkshire, operatrice nel settore dell'infanzia, non sa dare una risposta valida.

“Non avevo mai creduto alle storie sui parti improvvisi finché non mi è successo. Ho fatto tutto da sola ed è stato tutto assurdo” ha proseguito Zoe Doyle rivelando di essere andata persino in vacanza in Turchia prendendo un aereo a due mesi dal parto. La donna aveva smesso di prendere la pillola contraccettiva dopo che i medici avevano detto che le possibilità di avere altri figli erano molto scarse a causa di una patologia del marito.

Stando al suo racconto, non aveva avuto mai nessun avviso di gravidanza in atto. “Il mio ciclo era leggero, ma l'ho attribuito allo stress e ho continuato ad averlo ogni mese. Avevo messo un po' di peso, ma l'ho attribuito solo al fatto di aver mangiato un po’ in più. Non avevo un pancione evidente e nessuno ha detto niente” ha spiegato la donna, raccontando di non aver accusato nemmeno nessuno dei sintomi tipici come la nausea fino al parto in tenda.

"È stato il parto più veloce di sempre ma anche l'esperienza più spaventosa da ricordare. Io e mio marito abbiamo fatto nascere una bambina sana senza complicazioni. Non posso che ringraziare il team del campeggio che ha fatto di tutto, regalando anche una vacanza gratis per il compleanno della piccola" ha dichiarato la signora concludendo: "Un grande grazie anche al Queen's Alexander Hospital che ha fatto di tutto e ci ha donato roba nuova di zecca, che è stato fantastico poiché non avevamo nulla".