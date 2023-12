Paura in tangenziale, elicottero cade e si schianta tra le auto: feriti piloti e automobilista a Madrid Secondo una prima ricostruzione, l’elicottero era appena decollato e volava molto basso quando si è schiantato sullo spartitraffico tra le due carreggiate. Feriti i due a bordo e un automobilista di passaggio che, per evitare il velivolo, ha sbandato e si è schiantato.

Incredibile incidente questa mattina sulla tangenziale M40 a Madrid, in Spagna, dove un elicottero è improvvisamente precipitato, schiantandosi tra le auto di passaggio ma incredibilmente senza causare decessi. L'incidente, che ha causato tre feriti non gravi, è avvenuto intorno alle dieci di oggi, venerdì 1 dicembre, quando il velivolo con due persone a bordo ha perso quota schiantandosi nello spartitraffico tra le due carreggiate dove transitavano numerosi veicoli.

Sul posto in poco tempo con accorsi numerosi mezzi di soccorso tra ambulanze e vigili del fuoco, oltre alla polizia e ai mezzi della sicurezza autostradale ma il bilancio fortunatamente non è stato tragico. Tre i feriti in tutto trasportati in ospedale ma nessuno è in pericolo di vita. I feriti sono i due occupanti dell’elicottero, due uomini di 69 e 71 anni, mentre il terzo è il conducente di un’auto che stava transitando in quel momento.

I due dell'equipaggio hanno riportato rispettivamente una frattura del femore e un lieve trauma cranico, ma entrambi sono riusciti a scendere dal velivolo da soli. La terza persona coinvolta è stata ferita da piccoli tagli causati dalle schegge della sua stessa auto che si è andata a schiantare per evitare le eliche del velivolo. Il suo veicolo ha subito ingenti danni dopo essersi girato e schiantato per evitare l’elicottero.

"È un miracolo, che nessuno sia morto” hanno commentato i soccorritori ai medi locali. L’elicottero infatti si è schiantato su un fianco sulla piccola area di prato che separa le due corsie ed è andato completamente distrutto. Secondo una prima ricostruzione l’elicottero era appena decollato e volava molto basso. Si tratta infatti di uno di quelli che aveva partecipato alla fiera dell'aviazione European Rotors che si è svolta nei giorni scorsi proprio nella zona attigua all’autostrada. Le indagini sono state affidate alla Commissione investigativa sugli incidenti dell'aviazione civile che sarà coadiuvata dalla polizia nazionale spagnola.