Paura in Germania, attacco con coltello su un treno regionale: 2 morti e 7 feriti, arrestato un uomo Un uomo ha attaccato con un coltello i passeggeri di un treno regionale diretto da Amburgo a Kiel: il bilancio è di 2 morti e 7 feriti. L’aggressore, di origini siriane, è stato arrestato: si seguono tutte le piste.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Paura oggi in Germania, dove un uomo ha attaccato con un coltello i passeggeri di un treno regionale in viaggio da Amburgo a Kiel. Il bilancio è al momento di 2 morti e almeno 7 feriti, dei quali 3 in gravi condizioni, ma il numero delle persone coinvolte potrebbe aumentare nelle prossime ore.

Secondo quanto reso noto da un portavoce della polizia di Flensburg e confermato dalla ministra dell'Interno dello Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, il presunto killer, un uomo di origini siriane di età compresa tra i 20 e i 30 anni, è stato fermato. Il quotidiano Bild riporta che l'aggressore era già noto per reati violenti e sessuali e che solo sei giorni fa era ancora in custodia.

Stando ad una prima ricostruzione fornita dalla polizia, l'uomo ha attaccato i passeggeri poco prima delle 15, prima che il treno arrivasse nella stazione di Brokstedt nella regione dello Schleswig-Holstein.

Gli agenti intervenuti all'arrivo in stazione del piccolo centro, a circa 60 chilometri a nord di Amburgo, hanno arrestato l'assalitore, che, essendo rimasto lievemente ferito alle mani, è stato traportato in ospedale a Neumünster, dove è sorvegliato dalla polizia. A bordo della vettura è invece scoppiato il panico.

Tanti i disagi al traffico ferroviario. Come annunciato da Deutsche Bahn su Twitter, ci sono cancellazioni di treni a lunga percorrenza tra Amburgo e Kiel e Neumünster. Intanto, gli inquirenti sono impegnati nella ricostruzione di quanto successo: al momento non è esclusa nessuna pista. In corso anche gli interrogatori dei testimoni.

Uno di loro ha raccontato alla stampa locale che "c'erano tracce di sangue ovunque nei vagoni del treno. Ho visto un totale di cinque feriti portati via in ambulanza".

"L'attacco di oggi a un treno regionale è una notizia devastante. Tutti i nostri pensieri sono rivolti alle vittime di questo atto terribile e alle loro famiglie", ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno Nancy Faeser.