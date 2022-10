Paura al passaggio a livello, autocisterna travolta da treno: mega incendio, oltre mille evacuati Il terribile schianto con la conseguente esplosione è avvenuto ad Aguascalientes, nel Messico centrale. Miracolosamente il camionista si è salvato e non risultano vittime.

A cura di Antonio Palma

Momenti drammatici quelli vissuti nelle scorse ore dai cittadini di Aguascalientes, nel Messico centrale, dove uno scontro tra un treno e un’autocisterna carica di carburate a un passaggio a livello ha causato un mega incendio che ha costretto a evacuare centinaia di abitazioni e circa un migliaio di residenti.

Il terribile schianto con la conseguente esplosione è avvenuto nel pomeriggio di giovedì e solo per puro caso non ha fatto vittime anche se si registrano alcuni feriti, in gran parte dovuti all’intossicazione da fumo.

Come mostrano le immagini diffuse sui social, il terribile rogo infatti ha innalzato una enorme nuvola di fumo nero sopra l’intera area interessata che ha costretto le autorità ed evacuare abitazioni ed esercizi commerciali.

Come riportato sia da Leonardo Montañez, sindaco di Aguascalientes, sia da Teresa Jiménez Esquivel, governatore dello stato messicano, l’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato decessi ma l’incendio è andato avanti per ore e ha causato danni a oltre un centinaio di abitazioni.

Secondo il resoconto dei fatti fatto dal presidente dello Stato, alle 5:40 del pomeriggio di giovedì 20 ottobre, è arrivata ai numeri di emergenza la segnalazione di un incidente tra un treno e un veicolo cisterna che trasportava carburante. Circa cinque minuti dopo, i vigili del fuoco sono giunti sul posto per iniziare l'evacuazione delle 300 case situate nel quartiere.

Secondo una prima ricostruzione, il camionista avrebbe impegnato i binari incautamente al passaggio a livello e un treno merci di passaggio lo avrebbe colpito, innescando un incendio e poi una esplosione nei tubi del gas naturale che passano sotto il cavalcavia ferroviario.

Miracolosamente il camionista si è salvato riportando solo una lieve ferita al braccio. L’uomo è stato portato in ospedale ma è in stato di arresto. Salvi e illesi anche gli altri automobilisti che si trovavano al passaggio a livello e che hanno assistito al primo impatto e hanno poi abbandonato l’area fuggendo quando hanno capito il pericolo.