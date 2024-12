video suggerito

Paura a Berlino: uomo ferisce persone in strada col coltello. Fermato dai passanti e arrestato L'aggressione è avvenuta nel tranquillo quartiere di Charlottenburg. Secondo quanto riportato dalla Bild, diversi passanti si sarebbero gettati addosso all'assalitore bloccandolo mentre altri hanno chiamato la polizia che lo ha arrestato: si tratterebbe di un siriano, residente in Svezia, affetto da patologie mentale. Almeno due i feriti.

A cura di Biagio Chiariello

A Berlino, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito e ferito diverse persone nel quartiere di Charlottenburg. Almeno due i feriti.

Alcuni passanti, riferisce la Bild, si sono coraggiosamente lanciati sull'aggressore per immobilizzarlo, mentre altri hanno prontamente contattato le forze dell'ordine, che è intervenuta sul posto procedendo al suo arresto. La polizia è attualmente impegnata nell'interrogare i testimoni.

"Poco prima delle 12.00, i servizi di emergenza sono stati chiamati a Charlottenburg perché un uomo avrebbe ferito diverse persone, presumibilmente con un coltello", ha scritto la polizia su X.

Al momento – dice ancora il giornale tedesco – non ci sarebbero prove di un attacco di tipo terroristico.

L'aggressione si è verificata intorno alle 11:50 nei pressi del mercato Rewe, situato in Quedlinburger Strasse, una zona generalmente tranquilla della capitale, non lontano dal castello di Charlottenburg.

L'uomo sarebbe affetto da patologie mentale: si tratterebbe di un siriano, residente in Svezia. I media tedeschi riferiscono che avrebbe utilizzato un coltello rubato in un supermercato per l'attacco. Uno dei feriti è stato dimesso dopo aver ricevuto cure ambulatoriali, mentre l'altro è tuttora ricoverato in ospedale per ulteriori trattamenti medici.

L'Ufficio federale della polizia criminale locale indaga per tentato omicidio.

L'episodio si verifica mentre la Germania è ancora sotto shock per l'attacco mortale avvenuto al mercatino di Natale di Magdeburgo, dove cinque persone hanno perso la vita e oltre 200 sono rimaste ferite.

IN AGGIORNAMENTO