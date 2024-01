Passeggero si accorge che sull’ala dell’aereo mancano viti, volo annullato poco prima del decollo La scena su un volo di linea transatlantico che aveva già imbarcato i viaggiatori. Secondo la compagnia aerea, si è trattato però solo di uno stop precauzionale perché dai controlli successivi è emerso che la mancanza di quelle viti non era un rischio per i passeggeri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un volo di linea transatlantico è stato annullato pochi attimi prima del decollo dopo che un passeggero che era già a bordo ha notato dal finestrino che sull’ala del velivolo mancavano alcune viti che mantenevano un pannello. L’incredibile scena è avvenuta la scorsa settimana all’aeroporto di Manchester, in Inghilterra, dove un volo della Virgin Atlantic era in procinto di partire in pista verso New York, in Usa, con un Airbus A330-300.

L’imbarco dei viaggiatori era già avvenuto quando uno dei passeggeri che viaggiava con la moglie, il 41enne Phil Hardy, si è accorto della strana mancanza di alcune viti sull’ala che vedeva bene dal finestrino. L’uomo a quel punto ha contattato il personale di bordo che ha informato il comandante. Dopo aver valutato il problema, i tecnici hanno deciso quindi di annullare il volo pochi istanti prima della partenza per ulteriori controlli al velivolo.

Secondo la compagnia aerea, si è trattato però solo di uno stop precauzionale perché dai controlli successivi è emerso che la mancanza di quelle viti non era un rischio per i passeggeri. Sull’alla infatti mancavano solo quattro dei 119 elementi di fissaggio del pannello che sono stati poi sostituiti.

“Io volo spesso ma la mia compagna non ha gradito le informazioni che le ho dato quando ho notato le viti mancanti e ha iniziato a farsi prendere dal panico. Ho cercato di tranquillizzarla il più possibile ma poi ho pensato che fosse meglio parlarne con un assistente di volo per sicurezza” ha raccontato il passeggero britannico al New York Post.

A quel punto, per risolvere il problema, sono stati chiamati i tecnici che sono saliti ull'ala dell'aereo con un cacciavite. Il volo infine è stato fermato ma dai controlli è emerso che non vi erano pericoli. Non vi è stato “nessun impatto sull’integrità strutturale dell’ala o sulla capacità dell’Airbus A330-300 di operare in sicurezza”, ha affermato la compagnia aerea, aggiungendo che il volo è stato cancellato per “dare tempo per ulteriori controlli precauzionali di manutenzione tecnica, che hanno concesso al nostro team il tempo massimo per completare le ispezioni”.

Anche Airbus ha spiegato ad Abc che le viti mantenevano un "pannello di struttura secondaria, utilizzato per migliorare le prestazioni aerodinamiche dell'aereo", aggiungendo che "non vi è stato alcun impatto" all’integrità strutturale o alla capacità del velivolo.