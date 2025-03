Passeggero cerca di aprire il portellone dell’aereo: paura sul volo da Madrid a Caracas È accaduto su un volo di linea della compagnia Plus Ultra. Il personale di bordo, aiutato da altri passeggeri, è riuscito a bloccare l’uomo e poi a immobilizzarlo fino a destinazione. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

Attimi di terrore a bordo di un volo della compagnia Plus Ultra, decollato da Madrid e diretto a Caracas. Durante il viaggio, un passeggero ha improvvisamente tentato di aprire il portellone dell’aereo, scatenando il panico tra i viaggiatori. L’equipaggio di cabina, con l’aiuto di alcuni passeggeri, è riuscito a fermarlo e immobilizzarlo fino all’atterraggio, evitando una potenziale tragedia.

Il velivolo, un Airbus A330, aveva già percorso una parte considerevole della tratta quando l’uomo è andato in escandescenze. Secondo le testimonianze, ha svegliato bruscamente la persona seduta accanto a lui con urla e colpi, generando tensione a bordo. Per cercare di tranquillizzare gli animi, i membri dell’equipaggio sono intervenuti rapidamente e hanno allontanato il passeggero in questione facendolo accomodare in un altro posto, sperando di evitare ulteriori problemi.

Tuttavia, poco dopo il trasferimento, la situazione è degenerato. L'uomo all’improvviso si è alzato e ha raggiunto l’uscita di emergenza, cercando di manomettere la porta. I passeggeri seduti nelle vicinanze si sono immediatamente resi conto del pericolo e hanno iniziato a gridare per avvisare il personale di bordo. L’equipaggio, addestrato a gestire situazioni critiche, è intervenuto prontamente, cercando di bloccare l’uomo prima che potesse causare danni.

In pochi attimi, con l’aiuto di alcuni viaggiatori, il personale di cabina è riuscito a sopraffarlo e a trattenerlo, evitando così il peggio. Il passeggero è stato immobilizzato fino all’atterraggio in Venezuela, dove le autorità locali lo hanno preso in custodia per ulteriori accertamenti.

"La nostra squadra ha agito con professionalità e seguendo i protocolli di sicurezza stabiliti", ha dichiarato un portavoce di Plus Ultra Airlines, sottolineando come l’episodio abbia dimostrato l’importanza della preparazione del personale di bordo per affrontare situazioni di emergenza.