Parigi, scalatore-Spiderman si arrampica su un grattacielo per protestare contro riforma pensioni Alain Robert, lo spiderman francese di 60 anni, ha scalato un grattacielo di 38 piani senza imbracatura per “dire a Macron di tornare con i piedi per terra”.

A cura di Davide Falcioni

Alain Robert, lo spiderman francese di 60 anni, ha voluto sostenere da par suo la lotta dei manifestanti contro la riforma delle pensioni, diventata legge pochi giorni fa. L'uomo ha infatti scalato un grattacielo di 38 piani senza imbracatura per "dire a Macron di tornare con i piedi per terra". Robert ha spiegato che lo slittamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni avrà conseguenze sulla sua stessa vita. Il nuovo provvedimento, combinato con una perdita di reddito dovuta alla pandemia di Covid, lo obbligherà infatti a lavorare e ad arrampicarsi più a lungo, correndo rischi per un tempo maggiore visto che scala senza imbragatura, solo a mani nude e con un paio di scarpe apposite.

"Sono qui per mostrare il mio sostegno a coloro che si oppongono alla riforma delle pensioni", ha detto Robert ai media prima di iniziare ad arrampicarsi sul grattacielo di 150 metri, situato nel quartiere degli affari La Defense. "Sono qui per dire a Emmanuel Macron di tornare con i piedi per terra arrampicandosi senza rete di sicurezza", ha aggiunto lo "Spiderman" francese.

Robert non è nuovo a imprese di questo tipo: tra gli edifici su sui è salito ci sono la Tour Eiffel (1996), il Golden Gate Bridge di San Francisco (1996), l'Empire State Building di New York (1994) le gemelle Petronas Towers di Kuala Lumpur (1997, 2007, 2009), la torre Taipei 101 nella capitale di Taiwan, alta 508 metri ( 2004), la Willis Tower di Chicago (443 metri, 1999), il Jin Mao Building di Shaghai (420 metri), che nel 2007 gli valse l'arresto e l'espulsione dalla Cina, e soprattutto il Burj Khalifa di Dubai, l'edificio più alto al mondo con i suoi 828 metri, eseguita nel marzo 2011 in cui però, in via eccezionale, arrampicò assicurato da imbracatura e corda con l'assistenza di un compagno: un'impresa che durò oltre sei ore.