Parigi, il video della maestra dell'asilo che picchia l'alunna di 3 mesi e le spruzza del liquido in faccia I fatti sono avvenuti in un asilo di Parigi. Il filmato è stato ripreso di nascosto da un altro genitore in classe. Dopo la diffusione delle immagini, un'altra mamma ha raccontato di aver denunciato un episodio simile ai danni del figlio avvenuto nel 2012, ma che la scuola aveva difeso l'insegnante, che intanto è stata sospesa.

A cura di Biagio Chiariello

Hanno suscitato un'ondata di indignazione in Francia i video ripresi da un genitore in un istituto scolastico francese, nei quali si vede una maestra picchiare una bambina di tre anni e "spruzzarle del liquido in faccia" durante il primo giorno di scuola in un asilo di Parigi, lasciando la piccola "estremamente traumatizzata", ha affermato l'avvocato Vanessa Edberg, che agisce per conto dei genitori.

La polizia francese ha confermato che la donna è stata convocata in questura e posta in custodia dopo che un secondo genitore si è lamentato del suo comportamento, sostenendo che la stessa maestra avrebbe schiaffeggiato "fortemente" suo figlio nel 2012. Djankinba Bangoura ha raccontato la vicenda al canale di notizie francese BFMTV: era il 2012 e suo figlio aveva quattro anni.

"Quando ha iniziato la scuola materna, era felice. Ma dopo sei mesi, dopo le vacanze, gli ho chiesto se era contento di tornare a scuola. Mi ha detto: ‘Sì, perché rivedo gli amici, ma no per l'insegnante'". Suo figlio le ha poi mostrato come era stato "schiaffeggiato duramente". La signora ha cercato subito di affrontare l'insegnante e ha parlato con la preside, ma ha detto che la scuola si è sempre schierata dalla parte della maestra: "Mi hanno detto che mio figlio potrebbe averlo visto su un libro" e che "stava inventando". L'insegnante, da parte sua, si è detta "molto sorpresa" e ha negato le accuse.

Quando ha rivisto le immagini diffuse nei giorni scorsi, "qualcosa le è risuonato" e ha deciso di rendere nota la storia di 12 anni fa. Ad ogni modo, ora l'insegnante è stata sospesa per un periodo minimo di quattro mesi e "sostituita" dall'istituto Frères-Voisins nel 15° arrondissement di Parigi.

A girare il filmato che incastra la maestra è stata la madre di un altro alunno, che l'ha poi consegnato ai genitori della bambina picchiata. L'avvocato Edberg, che ha pubblicato il video su X, ha dichiarato: "La bambina non è stata solo sculacciata. L'insegnante l'ha colpita sulla schiena. Quello che è successo è estremamente grave". L'insegnante si è detta "profondamente pentita" delle sue azioni, secondo quanto riportato da BFMTV.