Parigi, attacca poliziotti all’Arco di Trionfo, ucciso: scarcerato da poco dopo aver accoltellato altri agenti

L’attacco nella serata di venerdì ha ferito uno dei gendarmi. L’aggressore era stato scarcerato a dicembre dopo una condanna per tentato omicidio di due agenti e terrorismo a Bruxelles.

Momenti di paura questa sera a Parigi quando un uomo armato di coltello ha tentato di colpire i poliziotti francesi nei pressi dell'Arco di Trionfo ferendo uno dei gendarmi prima di essere raggiunto da un colpo di arma da fuoco che lo ha ferito mortalmente. L'episodio si è consumato poco dopo le 18 di oggi, venerdì 13 febbraio, al momento della riaccensione della fiamma del Milite Ignoto sotto il monumento parigino.

L'uomo si è scagliato contro gli agenti che erano sul posto con un coltello e delle forbici colpendo uno dei militari che è rimasto ferito leggermente. Un secondo agente, presente sulla scena, quindi ha estratto l'arma d'ordinanza e l'ha usata colpendolo. L'aggressore è stato poi soccorso dai servizi di emergenza sanitaria e condotto in ospedale con codice di massima urgenza ma è deceduto poche ore dopo a causa delle ferite riportate, come hanno confermato le autorità francesi.

Le indagini sul caso sono state affidate alla Procura antiterrorismo di Parigi in quanto considerato un attacco mirato. L'autore del gesto infatti è stato identificato come Brahim B., un quarantenne di nazionalità francese che era stato scarcerato da pochissimi mesi dopo essere stato condannato per tentato omicidio e terrorismo in Belgio per aver aggredito dei poliziotti locali sempre a colpi di coltello.

Come ricostruisce Le Parisienne, l'8 giugno 2012 l'uomo accoltellò due agenti di polizia a Bruxelles, in Belgio, perché a suo dire voleva punire il Paese per aver introdotto il divieto di indossare il burqa. Era stato condannato a 17 anni di carcere dalla giustizia belga per "tentato omicidio in relazione ad attività terroristica, possesso proibito di armi e materiale bellico e ribellione armata".

Nel 2015 era stato quindi trasferito in Francia per scontare la sua pena in base ad un accordo tra i due paesi ed era stato scarcerato solo nel dicembre scorso. L'uomo era monitorato per eventuale radicalizzazione, ma questo non sembra sia servito alla luce della tragedia che si è consumata oggi.