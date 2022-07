Papà va a lavoro ma dimentica il figlio in auto sotto al sole: bimbo muore a 14 mesi Un bimbo di 14 mesi è morto in Francia per “soffocamento e disidratazione” dopo che il papà lo ha dimenticato in auto al sole nel parcheggio del luogo dove lavora. È stata la mamma a lanciare l’allarme.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia in Francia dove un bimbo di 14 mesi è morto dopo essere stato dimenticato in auto dal papà sotto al sole cocente.

È successo nei giorni scorsi a Bordes, nel Sud Ovest del Paese. L'uomo, sui 40 anni, secondo quanto emerge dalla stampa locale, avrebbe dovuto lasciare il bambino all'asilo prima di andare in ufficio, ma forse, a causa della fretta, a quanto pare ha dimenticato di farlo, è arrivato al parcheggio della sua azienda, la Safran, ed è sceso lasciando il piccolo in auto.

Il caldo record che si è registrato anche in Francia la scorsa settimana ha fatto il resto.

La madre del bambino si è recata all'asilo nido di Assat, una città vicina, a prendere il piccolo. Non trovandolo, ha lanciato l'allarme. Quando i soccorsi si sono recati al parcheggio dell'azienda aeronautica, hanno cercato di rianimarlo. Ma tutti i tentativi si sono rivelati inutili.

I genitori della giovane vittima, che hanno anche un figlio più grande, subito dopo aver auto la notizia del decesso, sono stati ricoverati in ospedale in stato di choc.

"Le prime indagini suggeriscono che il bambino sia morto per soffocamento e disidratazione", ha reso noto ieri il pubblico ministero Cecile Gensac, che sta indagando sul fatto avvenuto mercoledì.

Raggiunto telefonicamente, il sindaco di Assat, Jean-Christophe Rhaut, ha spiegato di aver appreso la terribile tragedia lo stesso giorno, intorno alle 19:00, e si è subito recato all'asilo nido.

Non è la prima volta che si verificano episodi simili: è il triste caso di Trace Means, morto in Texas lo scorso giugno nella macchina di sua madre, che lo aveva dimenticato al sole per circa 3 ore, oppure di Kayden Nguyen, deceduto a soli 3 mesi di vita sempre a giugno dopo essere stato lasciato nell'auto dei suoi genitori "per diverse ore" in Pennsylvania.