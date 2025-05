Panico in volo, aereo danneggiato da violenta grandinata: il video dei passeggeri terrorizzati

Un aereo passeggeri della compagnia IndiGo, in viaggio da Nuova Delhi a Srinagar, si è imbattuto in una fortissima grandinata che ha danneggiato gravemente il mezzo. Il volo è riuscito tuttavia ad atterrare senza conseguenze tragiche. In un video, girato da un passeggero, si sentono le urla delle persone e i pianti dei bambini mentre l’aereo sussulta violentemente.