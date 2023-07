Panico a bordo di un volo British Airways: passeggero ubriaco rompe una bottiglia e ferisce un uomo L’aereo era decollato da Londra e diretto all’isola di Saint Lucia, nei Caraibi. Un passeggero ubriaco ha fracassato una bottiglia di vino e colpito un uomo.

A cura di Davide Falcioni

Momenti di panico lunedì a bordo di un volo di British Airways decollato da Londra e diretto all'isola di Saint Lucia, nei Caraibi. Un uomo, infatti, ha fracassato una bottiglia di vino e si è scagliato contro un altro passeggero ferendolo fortunatamente non in modo grave. Il caso ha destato non poche polemiche: la compagnia aerea, infatti, è stata accusata di aver fornito all'aggressore un quantitativo di alcol "illimitato" e di non essere intervenuta in nessun modo quando ha iniziato a molestare le donne presenti a bordo.

A quanto pare, inoltre, l'aggressore era parte di una comitiva che avrebbe trascorso ore a "festeggiare rumorosamente con una scorta infinita di alcol" fornita direttamente dal personale di British Airways, infastidendo i passeggeri, molestando le donne e anche palpeggiando alcune di loro. Gli ubriachi sarebbero stati lasciati liberi di fare tutto quello che volevano fino a quando qualcuno tra gli altri passeggeri non ha perso la pazienza e ha reagito: la rissa sarebbe scoppiata quando il più molesto della comitiva si è recato nella zona della dispensa per prendere altro vino. Tornando al suo posto avrebbe fracassato la bottiglia spargendo pezzi di vetro ovunque per poi ferire con i cocci un passeggero.

Circa un'ora e mezza più tardi l'aereo è atterrato sull'isola caraibica e a bordo sono saliti, oltre ai soccorritori, anche degli agenti di polizia che hanno arrestato l'aggressore a identificato i suoi amici. Un rappresentante di British Airways ha dichiarato: "Siamo scioccati dal fatto che qualcuno abbia agito in questo modo e siamo grati al nostro personale di cabina altamente qualificato e ai clienti che li hanno supportati nella gestione di questo difficile incidente. Vogliamo assicurare ai passeggeri che questo comportamento non sarà mai tollerato e prenderemo sempre le misure appropriate". In molti, tuttavia, hanno accusato la compagnia aerea di aver di aver fornito troppo alcol ai passeggeri della comitiva alimentando comportamenti molesti e violenti.