Padre non vaccinato contro il Covid, giudice gli toglie la custodia di tutti i figli I fatti sono avvenuti in Canada. Tra i tre figli dell’uomo anche una bambina di 10 anni affetta d una tumore vascolare. La madre ora potrà fargli vaccinare.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo non vaccinato della provincia del New Brunswick, in Canada, ha perso la custodia dei suoi figli, inclusa una bambina di 10 anni immunocompromessa, dopo che un giudice si è pronunciato a favore della madre alla fine del mese scorso. Come riporta Fox News, i genitori si erano separati nel 2019 ma condividevano l'affidamento dei loro tre figli. L'anno scorso, la madre ha chiesto di modificare l'accordo di custodia perché il padre e la sua nuova moglie hanno rifiutato l'immunizzazione contro il Covid anche e soprattutto in considerazione delle cure anticancro a cui è costretta la figlioletta, affetta da un tumore vascolare, secondo CBC News.

Il giudice Nathalie Godbout ha affermato di aver preso la decisione "a malincuore", tuttavia necessaria per la salute della bambina nel bel mezzo di una pandemia da coronavirus coi recenti effetti della variante Omicron. Il tribunale ha anche stabilito che, nonostante il mancato consenso del padre, la madre potrà far vaccinare i bambini. Va comunque precisato che se l'uomo decidesse di immunizzarsi, potrà rivolgersi al tribunale per riottenere l'affidamento. Nel frattempo, secondo quanto scrive Canadian Press, potrà tenersi in contatto coi figli "tramite chat e al telefono", come stabilito la corte.

Da parte sua, l'uomo sostiene di aver fatto ‘ricerche' sugli effetti avversi del vaccino: "La sua ricerca aneddotica su un argomento così altamente specializzato ha poco o nessun peso nell'analisi complessiva se misurata rispetto alle solide asserzioni medici dei nostri funzionari della sanità pubblica", ha scritto il giudice, come riporta la CBC News. Ha aggiunto: "Non stiamo parlando di punti di vista: ciò dice la scienza è di gran lunga più valido dell'approccio attendista del signor F.".

"Qui non si tratta di un caso nel quale un genitore vuole portare via un figlio dall'altro. Stiamo solo parlando di ciò che è meglio per i bambini, punto" ha detto l'avvocato della madre, Grant Ogilvie, dopo la sentenza, secondo la CBC News. "La madre ha riconosciuto che la decisione del giudice possa avere un impatto sui bambini, ma ha semplicemente riconosciuto: ‘Devo fare ciò che è meglio per loro'".