Orche attaccano yacht di 15 metri e lo affondano: "Colpivano lo scafo con forza" L'incidente è avvenuto nello stretto di Gibilterra. A bordo dello yacht, la nave Alboran Cognac, viaggiavano due persone costrette ad abbandonare l'imbarcazione che poi è affondata.

A cura di Antonio Palma

Un gruppo di orche ha attaccato e affondato uno yacht di 15 metri che era in navigazione nello stretto di Gibilterra. L’incidente è avvenuto domenica scorsa nelle acque territoriali marocchine dove l’imbarcazione è stata colpita da un numero imprecisato di orche e ha iniziato a imbarcare acqua. A bordo dello yacht, la nave Alboran Cognac, viaggiavano solo due persone costrette ad abbandonare l’imbarcazione che poi è affondata.

I due hanno lanciato subito un messaggio di aiuto Sos, raccolto dalla Guardia costiera spagnola, che ha mobilitato un elicottero e dirottato sul posto una petroliera di passaggio che infine li ha presi a bordo. I due infine sono stati fatti sbarcare a Gibilterra sotto shock ma in buone condizioni. Secondo il loro racconto, un gruppo di orche si è avvicinato all’imbarcazione intorno alle 9 ora locale di domenica. Poi poco dopo hanno iniziato a colpire con forza lo scafo.

I passeggeri hanno riferito di aver sentito colpi improvvisi allo scafo e al timone prima che la barca iniziasse ad imbarcare acqua. Lo yacht infine è stato abbandonato e lasciato alla deriva prima che affondasse. Secondo la Guardia costiera spagnola, le orche hanno incrociato l’imbarcazione a 14 miglia nautiche da Capo Epartel, all'ingresso meridionale dello Stretto di Gibilterra.

Si tratta di una zona già nota per speronamenti di orche alle navi di passaggio in quanto si trova lungo la rotta migratoria di questi cetacei mentre seguono banchi di tonni per cibarsi. Secondo il gruppo di ricerca GT Atlantic Orca, ci sono state quasi 700 interazioni da quando sono stati segnalati per la prima volta gli attacchi di orche alle navi nella regione nel maggio 2020.

Gli esperti ritengono che i principali responsabili siano circa 15 orche appartenenti ad una popolazione di circa 37 esemplari che vive tra il nord della penisola iberica Penisola e Stretto di Gibilterra. In quattro anni in zona si sono registrati sette naufragi per scontri con orche: a picco cinque barche a vela e due pescherecci.

Gli esperti sostengono che non si tratta di attacchi intenzionali da parte delle orche, ma piuttosto di comportamenti che potrebbero essere legati alla loro curiosità, alla loro passione per il gioco o a qualche forma di cautela che li porta a voler fermare la barca.